"Только щеки надувает": журналист оценил влияние кума Путина на Минский процесс

Виктор Медведчук / УНИАН

Отстранение Виктора Медведчука от Минских переговоров не окажет существенного влияния на переговорный процесс, заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Минские переговоры – мертворожденные. Я считаю, что от них нет никакого толку. Медведчук только надувает щеки, и всё", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Вместе с тем он поставил под сомнение существование реальных результатов деятельности Медведчука в переговорной группе.

"Вот что конкретно он сделал за время своего участия в минских переговорах? Где конкретные заслуги Медведчука? В чем они заключаются? Только в надувании щёк и рассказах о том, что он – главный представитель Путина в Украине, а Путин это тщательно подтверждает. Больше ничего. Если какие-то результаты деятельности Медведчука есть, скажите мне – может быть, я чего-то не знаю", - добавил Гордон.

Напомним, ранее астролог Влад Росс раскрыл тайну Медведчука.