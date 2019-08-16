Дмитрий Гордон: В России подросло поколение, которое в гробу видело ностальгические придыхания по Сталину и колбасе за два двадцать

Дмитрий Гордон

На сайте Главред состоялся чат с журналистом и телеведущим Дмитрием Гордоном. Общаясь с читателями, он рассказал, как украинскую политику изменят шоумены во власти, в каком случае результатом концентрации власти в руках Зеленского будет "блеск", в каком – "ж*па", какой будет конфигурация оппозиции в Верховной Раде нового созыва, кто с кем может объединиться, совпадала ли непримиримая антипутинская риторика Порошенко с его действиями, а также что делать с русским языком на Донбассе и венгерским – на Закарпатье.

Кроме того, Гордон рассказал, почему война на Донбассе не закончится в ближайшее время, и от кого зависит наступление мира, к чему на сегодняшний день сводится цель России в отношении Украины, при каком условии Донбасс сам попросится обратно в Украину, а также был ли звонок Зеленского Путину проявлением слабости украинского президента.

Представляем стенограмму чата с Дмитрием Гордоном.

Наталья: Чем вы объясняете такой беспрецедентный результат Зеленского и Слуги народа что на президентских, что на парламентских выборах? Если только дело в запросе на новые лица, то почему тогда не сумел выстрелить проект Вакарчука?

Читайте также"Я тебе кадык вырву, с*ка": Гордон после скандала с Фарион жестко ответил на угрозыДмитрий Гордон: Прежде всего, сказалось то, что Зеленский стартовал раньше Вакарчука. Вакарчук долго мямлил, у него не было четкости. Он напускал тумана: то иду, то не иду. В конце концов, он просто задолбал своими "иду-не иду" и своей нерешительностью. А Зеленский сказал: "Я иду". И автоматически опередил Вакарчука и всех остальных.

Зеленский – это человек, с которым связаны, прежде всего, надежды людей на то, что будет по-другому. Потому что всё, что было до того (практически все 28 лет независимости Украины), не дало людям того, что должно было. Люди не стали богатыми, не стали счастливыми (кроме тех, кто был у власти). Естественно, люди хотели перемен. Почти по Цою: "Перемен требуют наши сердца". Потребовали перемен – и получили. Получили надежду.

Владимир Зеленский – это олицетворение надежды и голосование против всех остальных. Это – тренд, и с этим надо считаться. Теперь мы посмотрим, что будет. Я очень хочу, чтобы всё было хорошо. Потому что, если эта надежда вызовет разочарование, я не знаю, что будет со страной, и будет ли страна.

Жуков: Считаете ли вы позитивом, что у Зеленского будет и свой парламент, и свое правительство? Чем опасна для государства такая концентрация власти в руках новичков, людей без опыта?

Дмитрий Гордон: Очень хороший вопрос.

С одной стороны, это – опасно, потому что никогда нельзя сосредотачивать власть в одних руках.

С другой стороны, практически все президенты Украины говорили мне одно и то же: "У нас не получилось... Ты не представляешь, что значит иметь враждебный парламент, который всё воспринимает в штыки! Мы хотели, но парламент не давал действовать".

И вот теперь – уникальный шанс, когда и парламент, и Кабинет министров, и президентская вертикаль сосредоточены в одних руках. Это дает невероятную возможность быстро провести реформы. Если это получится – блеск, если не получится – ж*па.

Читайте такжеГордон у Дудя рассказал, когда украинцы "вновь станут братьями" россиянамКиевлянка: Дмитрий Ильич, скажите откровенно, чувствуете ли вы себя причастным к успеху Зеленского на выборах?) Ведь, по сути, как политик, он стартовал в публичном пространстве именно с вашего интервью. И, пожалуй, больше ни одно общение Зеленского с журналистами не раскрывало его настолько полно и в настолько выгодном свете, как беседа с вами.

Дмитрий Гордон: Я чувствую себя причастным к победе Зеленского в том плане, что во втором туре президентских выборов голосовал за него. В первом – отдал свой голос за Игоря Смешко. Вот и вся моя причастность...

А то, что мне удалось сделать с ним хорошее интервью – это заслуга Владимира Зеленского, потому что с ним было легко и приятно.

Корниенко С.В.: После первого месяца президентства Зеленского стали сравнивать с Лукашенко, а, понаблюдав, как он общается с чиновниками разных уровней, стали поговаривать о том, что Зе станет авторитарным правителем, диктатором. Что вы думаете на этот счет? Возможен ли такой вариант? Справедливо ли сравнение?

Дмитрий Гордон: Сравнение с Лукашенко я не считаю справедливым. Изначально Зеленский и Лукашенко – разные люди. Слишком разный бекграунд, разные родители, разные школы, разный жизненный опыт – всё разное.

В Украине диктатор невозможен по определению. Даже если Владимир Зеленский захочет стать диктатором, народ быстро ему объяснит, что такое у нас не проходит. Да он и сам понимает.

r.ignatenko: У Зеленского прибавилось симпатиков после его тура по городам, во время которых он провел весьма эффектные публичные воспитательные беседы с чиновниками. Как вы оцениваете такой стиль поведения президента и эти "публичные порки"? Оправдана ли грубость Зеленского при этом? А также насколько эффективной будет эта воспитательная работа, прибавится ли у чиновников ответственности, честности, законопослушности?

Дмитрий Гордон: Я думаю, в стране существует большая проблема с чиновниками, как и с малярами, учителями, певцами и журналистами. У нас не хватает людей, которые могут профессионально выполнять свою работу.

Что касается "публичной порки", то это отдает популизмом. Я не могу сказать, что мне это нравится.

Мне очень не понравилось общение Зеленского с нардепом Иванчуком. Мне сто раз не нравится Иванчук, он вызывает у меня отвращение. Судя по всему, это – нехороший человек. Но навешивать на него обязательство построить дорогу не соответствует букве закона.

Читайте также"Тоннель, с*ка, никак не кончается". Гордон объяснил, когда Украине ждать процветанияИ сразу возникает вопрос – а что за это Иванчук получит от Зеленского, какие преференции? Что это – отпущение грехов, индульгенция? Что это было? Я считаю, что Владимир Александрович должен показывать пример в соблюдении законодательства.

Жужа: Поделитесь вашей оценкой первых шагов новой власти. Какие из них вас настораживают или вызывают опасения? Какие – полностью поддерживаете?

Дмитрий Гордон: У меня пока нет ни одного опасения по поводу шагов новой власти. Ведь пока что есть только декларации. Когда я увижу конкретные шаги, я скажу, что о них думаю. Мне очень интересно, какими будут первые законопроекты, первые шаги в парламенте, формирование Кабинета министров. Сейчас еще рано об этом говорить. Пока что звучат лишь декларативные заявления, да и то не от Владимира Зеленского, а от членов его команды. Поэтому рано еще говорить об этом.

Kamelot: Насколько на работу Верховной Рады будут влиять 44 откровенно пророссийских депутата? Какими могут быть последствия пребывания их там? Чем вы объясняете второе место ОПЗЖ на парламентских выборах и неплохой результат Оппоблока и Шария?

Дмитрий Гордон: 44 пророссийских депутата – это, вспоминая песню "Капля в море, капля в море, а на море – корабли...", всего лишь "капля в море". Они ни на что не будут влиять.

А то, что Оппозиционная платформа – За жизнь заняла второе место на выборах... Это – второе место на фоне оглушительного успеха Владимира Зеленского и Слуги народа на выборах.

Это второе место говорит о том, что в Украине есть столько процентов любителей Путина и "русского мира". С этим нужно считаться. Такие люди у нас есть, и они – граждане Украины, выслать их на Марс или в Россию мы не можем. Мы должны просто понимать, что они есть. "Перепись населения" показала такой процент симпатиков "русского мира" и Владимира Путина в частности.

Мне очень жаль, что Оппозиционный блок не забрал голоса у Оппозиционной платформы – За жизнь. Потому что Оппозиционный блок – это украинская оппозиция, а За життя – российская. Такова между ними разница. Но – не дотянули, что теперь делать...

Процент, который набрала партия Шария – это прекрасный, на мой взгляд, результат. Когда человек без финансирования, каких-либо серьезный вливаний, акций и рекламы, а только лишь за счет интернета и флага Шария сделал более 2% – это блестящий результат.

Читайте такжеГордон о Вятровиче: "Он очумелый, упоротый или агент Кремля"Вадим Петриченко: Скажіть, будь ласка, як Ви ставитеся до терміну "проросійські" по відношенню до певних політсил? А проамериканських чи пронатівських у нас нема. Логічно було б, але не вживається чомусь...

Дмитрий Гордон: У нас есть и проамериканские силы, и пронатовские. Но в этом нет ничего плохого, потому что ни Америка, ни НАТО на Украину ещё не нападали. А вот Россия напала. И даже при том, что Россия напала на нас, оккупировала наши территории, в нашей стране остаётся целый ряд негодяев-политиков, которые открыто поддерживают Россию, пытаются устраивать телемосты, ездят к Путину. Вот поехали Бойко, Рабинович и Медведчук к Медведеву, а Медведчук с Путиным встречается… Разве это украинские политики? Это – пророссийские политики, "пятая колонна" чистой воды.

Kreont: Какой вам видится конфигурация парламентской оппозиции? Как будут сосуществовать Порошенко и Медведчук? Куда примкнет Порошенко? И кому станет подпевать Голос Вакарчука?

Дмитрий Гордон: Порошенко и Медведчук – это давние политические друзья и финансовые партнеры. Но сотрудничать в парламенте явно и открыто они не смогут, потому что это будет "большой шкандаль".

Я думаю, что оппозиция будет разрозненная. Тимошенко будет сама по себе, не захочет ни с кем объединяться. Порошенко будет сам по себе. За життя – сами по себе. А Голос... Я вообще не знаю, что это за партия. Сначала я хочу посмотреть на них. Мы не знаем там никого, кроме Вакарчука, который является блестящим, потрясающим и выдающимся певцом, композитором и поэтом. Но я считаю, что он – очень слабый политик. Посмотрим на действия. Не хочу давать оценки тому, чего я не знаю.

Smilik: Как изменится украинская политика после прихода в нее такого количества шоуменов, что привнесут они в политическую жизнь из шоу-бизнеса? Вакарчук, выходя на парламентскую трибуну, станет повязывать шарфик на микрофон?)))

Дмитрий Гордон: Мы уже видели в украинской политике и юристов, и комбайнеров, и ткачих, и доярок, и бандитов, и бизнесменов – всех. Посмотрим на шоуменов. У всех предыдущих ничего не получилось, это я точно знаю. Но вдруг получится у этих...

Руденко В.: Дмитрий, чуть больше года назад в таком же чате вы сказали: "Моего возвращения в политику не будет". И прозвучало это убедительно. Чем вас очаровал Смешко, что вы передумали?

Дмитрий Гордон: То, что я возглавил избирательный штаб Игоря Смешко, не значит, что я вошел в политику. Я не баллотировался в президенты, хотя к этому меня подталкивали, очень много серьезных людей просили меня включиться в президентскую гонку. Я не пошел в Верховную Раду, хотя было еще больше людей, которые предлагали большие суммы денег за то, чтобы я возглавил партии. Я всего этого не сделал из идейных соображений. Я – не сумасшедший.

Читайте также"Российский Крым закончится". Гордон объяснил, почему полуостров вернется в УкраинуЧто касается того, что я стал руководителем избирательного штаба Игоря Смешко... Я считаю, что Украина не разглядела этого человека, к сожалению для нее самой. Это – выдающийся политик, настоящий политик мирового класса, который знает, что нужно делать, и умеет это делать. Считаю, что 6%, которые он получил на президентских выборах, были потрясающим результатом. Жаль, что его партия не вошла в украинский парламент. Жаль, что сам Игорь Смешко как фигура не задействован в украинской политике в полную меру. Я думаю, что это был бы лучший президент Украины всех времен. Говорю это абсолютно искренне. Я уже не возглавляю штаб Смешко и не имею никакого отношения к партии Сила и честь. Тот факт, что я возглавил штаб Смешко, говорил лишь об одном: я очень хотел, чтобы он принимал активное участие в формировании украинского выбора.

Урий: Смешко не пройшов у Верховну Раду, хоча ви активно за нього агітували. Чому? Чого не вистачило?

Дмитрий Гордон: Первая причина. Был мощный тренд Владимира Зеленского. Он сметал на пути всё.

Вторая причина. Одно дело, когда Игорь Петрович шёл один на президентские выборы, другое – когда он шёл с партией на парламентские. В списке партии, конечно, были люди, которые вызывали вопросы. Но такие люди были в списке каждой партии. Идеала не было. У нас очень туго с людьми. Люди – это главный дефицит.

Третья причина. Развязанная конкурентами Смешко сумасшедшая травля его. Такого не было ещё никогда. О нем такое писали и говорили! Причём компромата же нет, потому его просто брали и выдумывали. А на меня как открывали рты, что обо мне писали. Например, писали, что я – агент КГБ, агент Медведчука. Чем невероятнее ложь, тем лучше она заходит. Я всю жизнь выступаю против Медведчука, и тут вдруг я оказываюсь "агентом Медведчука". О Смешко написали, что он – "соратник Медведчука". Хотя более заклятых врагов, чем Смешко и Медведчук, сложно найти. Людей всячески сбивали с толку, не давали Смешко выступать, не принимали его рекламные ролики на каналах Медведчука – NewsOne и 112 канале. Просто вопреки закону. Даже за деньги. Просто сказали: "Мы брать не будем". Много было "палок в колеса".

Но это – несостоятельный разговор. Я понимаю результат: прошла партия или не прошла. Партия не прошла. Потому разговоры в сторону.

Polit_ua: Із чим пов’язаний скандал у лавах Сили і честі, через які дії виключили з партії людей? Можете розказати детальніше, а не так обтічно, як в офіційних повідомленнях?

Дмитрий Гордон: Объясню абсолютно открыто, как я понимаю случившееся. Выборы закончились, и я имею право говорить то, что думаю.

В партии Игоря Смешко был целый ряд генералов с непомерными амбициями и большими звездами. Этим генералам не хватало только армий. Армий не было, а звезды были.

Они очень хотели быть во главе списка. Я считал, что, если поставить этих генералов во главе списка, то это будет означать приход хунты. Люди бы спросили: "Это что, хунта идет со Смешко? Что это за огромное количество генералов со звездами?". К тому же, большинство из них, к сожалению, не блистали ни умом, ни фантазией.

Они возмутились, что не попали в верхнюю часть списка, и некоторые из них сказали, что тогда их не нужно включать туда вообще. Не надо так не надо. Баба с возу – кобыле легче! Потом они стали возмущаться. Потом их стали подпитывать финансово такие люди, как Медведчук. Мне так кажется, я не имею соответствующих доказательств. Но мне так кажется, потому что у меня есть целый ряд косвенных доказательств. А подпитывали их для того, чтобы они вредили Смешко. Это – не офицеры, а чмошники.

У меня есть своя точка зрения, и я ее не стесняюсь. Я не в политике и не возглавляю штаб, потому не буду политкорректным и скажу. Эти люди недостойны иметь генеральские звания. Они просто завидовали черной завистью успеху Смешко из-за того, что он на виду, а они – в тени. А что они сделали? Когда не Смешко вел партию на парламентские выборы, а господин Кихтенко и его первый заместитель, генерал армии, командующий Внутренними войсками, партия набрала на выборах ноль целых и сколько-то там сотых. Разве это успех? А Смешко набрал 6%. Вот зависть и началась среди этих генералов.

Читайте такжеГордон объяснил, когда Россия может развалитьсяТак что это были просто неудачливые завистники, которые просто хотели на горбу Смешко "въехать в рай" и войти в первую пятерку партии. Но не вошли, да и не должны были туда входить. Так им и надо. Пусть теперь истекают желчью. Их карьера на этом закончилась, они никому не нужны. Их время ушло, и они – вместе со временем.

YuriySt: Партия Сила и честь не проходит в парламент. Продолжит ли она свое существование и чем будет заниматься в ближайшем будущем?

Дмитрий Гордон: Партия Сила и честь, безусловно, продолжит свое существование.

Не могу ответить на вопрос о том, чем она будет заниматься, потому что я не являюсь и не был членом партии и уже не возглавляю штаб, потому что нет выборов. Думаю, этот вопрос логичнее переадресовать Игорю Петровичу Смешко, который имеет стройную цельную программу.

Odessit: Дмитрий, Вы были бы хорошим президентом Украины. За Вас не было бы стыдно. Почему Вы не выдвигаетесь на пост Президента Украины?

Дмитрий Гордон: Я не чувствую внутренней органики в своем выдвижении или даже избрании на эту должность. Я привык жить всегда с собой в ладу. Мое выдвижение не добавит мне счастья, а принесет лишь разочарования и тяжелые мысли. Я все-таки не хотел бы этого. И поэтому я не выдвигался.

Аглая: Дмитрий Ильич, поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями. Чем закончатся уголовные дела, в которых фигурирует Порошенко? Доведут ли их до конца? Может ли Порошенко оказаться за решеткой? Запад, скорее, будет его защищать или тоже захочет посадить (например, развивая историю Панамских документов)?

Дмитрий Гордон: Запад, скорее всего, будет защищать Порошенко, причем защищать серьезно. Между ними, наверняка, есть какие-то договорённости об этом.

Окажется ли Порошенко за решёткой? Скорее нет, чем да.

Simon: Чи співпадали, по-вашому, антипутінська непримирима риторика Порошенка з його справами по відношенню до російського колеги? Ті, хто говорять, що Порошенко часто узгоджував дії з Путіним, розганяють зраду чи певною мірою кажуть правду?

Дмитрий Гордон: Одно знаю наверняка: Путин был рад, когда президентом избрали Порошенко. Очень рад. И это мне подтвердил в недавнем интервью главный редактор "Эха Москвы", человек, который общается с окружением Путина и самим Путиным, Алексей Венедиктов.

Путин и Порошенко прекрасно ладили, знаю это точно. У них были прекрасные отношения.

Разве можно представить, чтобы во время Второй мировой войны генералиссимус Сталин имел кирпичный заводик где-нибудь в Бонне или Франкфурте? Такое было невозможно априори. Точно так же невозможно представить, чтобы Адольф Алоизович Гитлер имел чулочную фабрику, допустим, в Свердловске.

Поэтому тот факт, что все годы войны липецкая фабрика Рошен господина Порошенко успешно работала на территории страны-агрессора, перевыполняла план и платила налоги в бюджет Российской Федерации, за деньги из которого покупалось оружие, из которого убивали наших солдат, а конфетки липецкой фабрики продавались не только во всех областях России, но и в оккупированном Крыму, говорит о том, что у Порошенко и Путина были неплохие отношения. Потому что иначе, если бы Пётр Алексеевич был непримиримым врагом Путина, ни конфет не было бы, ни всего остального.

Lucius: Почему США никогда не хвалили Порошенко, зато американское посольство уже не впервые хвалит Зеленского? Чем Зеленский мог очаровать американцев?

Читайте такжеДмитрий Гордон: Украиной по-прежнему правит РоссияДмитрий Гордон: Зеленский просто очаровательный и человечный. Пётр Алексеевич – насквозь фальшивый и лживый. Он – врун, который очень убедительно кричит "Слава Украине!", но за этим "Слава Украине!" нет Украины. Вот в чём беда.

Lucius: Штаты отреагировали своим согласием на предложение Зеленского о расширении круга переговорщиков, но отметили, что нужно согласие всех стран, о которых говорил Зе. Какова вероятность, что и другие согласятся, особенно – Россия?

Дмитрий Гордон: Я думаю, что Россия будет делать то, что нужно именно ей, исходя из ее собственных интересов. А российский интерес – это возвращение Украины (всей Украины) в лоно российского влияния. Если же нет, то – расчленение Украины и уничтожение её как государства. Вот главная задача Российской Федерации, и именно ее Россия будет пытаться выполнить. Все остальное – лишь сопутствующие фрагменты к выполнению главной задачи.

Мне сложно сказать, возможен ли такой формат переговоров с расширенным кругом участников, потому что есть огромное переплетение интересов. Хотя сама Украина уже не интересна миру. Поначалу она представляла интерес, потому что героически сражалась с россиянами. Но потом весь мир увидел коррупцию на крови и сказал: "Вы же ненормальные люди! Мы санкции вводим против России, а вы сами не хотите ввести такие же санкции против российского бизнеса. Чего же вы хотите от нас? Мы теряем деньги из-за вас, а вы себе позволяете двойные стандарты". Потому мне трудно сказать, согласятся ли западные страны на такой формат переговоров.

Борис К.: Как на минских переговорах может сказаться отстранение Медведчука?

Дмитрий Гордон: Да никак. Минские переговоры – мертворожденные. Я считаю, что от них нет никакого толку. Медведчук только надувает щеки, и всё. Вот что конкретно он сделал за время своего участия в минских переговорах? Где конкретные заслуги Медведчука? В чем они заключаются? Только в надувании щёк и рассказах о том, что он – главный представитель Путина в Украине, а Путин это тщательно подтверждает. Больше ничего.

Если какие-то результаты деятельности Медведчука есть, скажите мне – может быть, я чего-то не знаю.

Tilda: Чи вважаєте ви телефонний дзвінок Зеленського Путіну після 4 загиблих з нашого боку вояків недоречним? Так або ні – чому? Чи погоджуєтеся з тими експертами, які називають такий жест проявом слабкості Зеленського?

Дмитрий Гордон: Я не вважаю такий дзвінок проявом слабкості. Я думаю, що, коли гинуть наші люди, потрібно і телефонувати Путіну, і бити в набат, і робити все можливе, аби не загинули інші люди. Тому я не вважаю цей жест проявом слабкості Зеленського.

Панкоцький: Чи може війна закінчитися за рік, як сподівається Зеленський? Порошенко давав необережну обіцянку закінчити війну за два тижні, чи не наступає Зе на ті ж граблі?

Дмитрий Гордон: Я дуже боюся, що війна Донбасі не закінчиться не те що через рік, але й через багато років.

Zorro: На какие компромиссы, с вашей точки зрения, может пойти Украина ради завершения войны на Донбассе? Где грань допустимого в этих компромиссах?

Читайте такжеГордон: Большинство украинцев - дебилы и идиотыДмитрий Гордон: Вся проблема в том, что ни один украинский президент никогда не признает Крым российским, а Россия никогда не пойдет на уступки без признания Украиной Крыма российским.

Россия спит и видит, чтобы отдать Украине Донбасс. Она охотно скажет: "Забирайте! Чего вы, это же ваша территория. Только проведите федерализацию, проведите выборы и объявите амнистию для боевиков. А так, все нормально. А по поводу Крыма – даже не начинайте разговор. Да, и еще – Запад пускай с нас снимет санкции".

Такова позиция России, и она не будет меняться, пока жив Путин, и пока с Россией ничего плохого не происходит.

Поэтому я и говорю, что война в ближайшее время не закончится.

Зеновій: Для завершення війни на Донбасі США чекають від Зеленського та його молодої команди креативних ідей, не дочекавшись таких від досвідченого Порошенка і Ко. На Вашу думку, що може запропонувати Зеленський в цьому плані, щоб отримати підтримку наших партнерів та змусити піти на поступки агресора? Можливо, назвете ключову ідею, довкола якої буде формуватися наша стратегія?

Дмитрий Гордон: Когда-то я задал Леониду Даниловичу Кучме вопрос: "Леонид Данилович, от чего зависит мир на Донбассе?". Он ответил: "От Владимира Владимировича Путина и от Господа Бога". Кто бы ни был президентом Украины, мира невозможно достичь, потому что Путин не хочет этого мира. И он будет делать всё, чтобы этого мира не было. И помешать ему сегодня в мире не может никто. Мы должны это понимать.

Татьяна Г. Кривой Рог: Вы общаетесь с многими политиками и общественными деятелями. Какие прогнозы о наступлении мира на украинской земле, и возможен ли он в сегодняшних реалиях?

Дмитрий Гордон: Мир сегодня невозможен. И, боюсь, в длительной перспективе он не будет возможен тоже.

Андрейченко О.: Дмитрий, как вы полагаете, та политика, которую проводил Киев в отношении оккупированной части Донбасса на протяжении пяти лет, способствовала желанию украинцев, оставшихся там, выстраивать свое будущее вместе с Украиной или, наоборот, еще больше оттолкнула их от всего украинского?

Дмитрий Гордон: Считаю, что еще больше оттолкнула. Эта политика была бездарной, как, к сожалению, бездарной была политика всех украинских президентов по отношению к Крыму и Донбассу на протяжении всех лет независимости. Ни Крымом, ни Донбассом украинская власть никогда не занималась так, как надо было, чтобы показать русскоязычному населению этих регионов, влюбленному в Россию, еще когда оно было в составе Украины, что Украина – лучше, что в Украине им будет лучше. Но поскольку этого не делалось, они, естественно, восприняли идею "русского мира" как спасение. Они ошиблись – спасения там не будет. Но Украина не сделала ничего, чтобы они сказали: "Нет, все-таки в Украине лучше".

Mavrik: Насколько угрожающих масштабов, на ваш взгляд, достигло явление "усталости от Украины" в европейских странах в плане сохранения антироссийских санкций, давления на Россию и поддержке Украины себе в ущерб?

Дмитрий Гордон: Как я уже говорил, весь мир ощущает усталость от Украины на фоне коррупции и того, что у нас не идут вообще никакие реформы. Ведь на сегодняшний день ни одна реформа так и не была реализована.

Читайте также"Путин прав". Гордон отличился новым скандальным заявлением: видеоВ основном Россия достигает успехов на международной арене благодаря тому, что вкладывает огромные деньги в подкуп европейских политиков, лидеров общественного мнения, журналистов. О чем можно говорить, если один из руководителей Газпрома – это бывший канцлер ФРГ Герхардт Шредер? Куда дальше уже?

То есть по всему миру – огромное количество агентуры и влияния Кремля.

Лог: Как Вы думаете, Зеленский это тот, кто сделает отношения Украины и России нормальными?

Дмитрий Гордон: Я на это надеюсь. Но опять-таки, для того чтобы сделать отношения Украины и России нормальными, с украинской точки зрения, нужно получить назад Крым.

Владимир Зеленский не является человеком семи пядей во лбу, таких нет вообще. Он – не всемогущ. Он не может просто забрать Крым. Это пока что невозможно. А пока не возвращены под юрисдикцию Украины Крым и Донбасс, российско-украинские отношения не смогут стать хорошими. Просто априори. Пока что Россия не собирается отдавать нам наши территории. И Владимир Зеленский не может их забрать, потому что сегодня этого не может сделать никто. Не потому что Зеленский – слабый, а потому что это никому не под силу. Поэтому и говорить об улучшении украинско-российских отношений не приходится.

Настасья: 1) Что, по-вашему, может привести к гибели путинский режим в России? Ждать ли новой маленькой победной войны от Путина, призванной повысить его рейтинги? 2) Возможна ли утрата Россией отдельных ее территорий, учитывая споры с японцами из-за Курил, активное заселение китайцами Сибири и т.д.?

Дмитрий Гордон: 1) То, что Путин активно готовится к войне – это факт. Но где именно полыхнёт в следующий раз – не известно.

Может ли произойти в России что-то, что приведёт к её распаду? Может.

Я спрашивал у Венедиктова, может ли Россия распасться. Он ответил: "Может. И Украина – может".

И, действительно, Украина может распасться. Причём быстрее, потому что она слаба. Россия всё-таки сильнее: у неё мощная армия, много денег, на неё просто с неба сыпятся нефтедоллары. Плюс – там давняя традиция государственности.

Путин всё время говорит, что Украина – это недогосударство. И он хочет подточить Украину изнутри, в том числе с помощью своей "пятой колонны", для того, чтобы показать её несостоятельность и сказать американцам: "Посмотрите, они же не могут создать собственное государство. Вы же видите, что без нас Украина не справится. Давайте уже обменяемся: берите себе Венесуэлу, мы оттуда уйдем, а нам отдайте Украину, пусть она будет в зоне нашего влияния, потому что у неё самой всё равно ничего не получается: украинцы – как дети неразумные".

Но посмотрим, что будет. Всё в мире происходит стремительно. Кто в начале 1991 года мог сказать, что в декабре красный флаг Союза Советских Социалистических Республик над Кремлём поползёт вниз, и этот огромный монстр прекратит существование? Никто не мог сказать.

А сегодня всё в мире происходит гораздо быстрее. Потоки информации достигают людей быстрее. Потому возможно вообще всё. Поэтому я верю, что завтра может не стать Российской Федерации как единого государства, как и верю в то, что мы сами завтра можем оказаться в государстве под названием Киев. Всё может быть.

2) Повторяю, возможно всё что угодно. Тем более, что Путин запросто может отдать Курилы в обмен на мирный договор с Японией. Что касается китайцев, то мне трудно сказать. Да, они заселяют Сибирь, потому что, от Урала до Дальнего Востока на огромнейшей, необъятнейшей территории живут всего около 15 миллионов граждан России. Я когда-то летел из Москвы в Магадан, из Хабаровска в Москву: летишь пять часов и не видишь ни одного населённого пункта – сплошная тайга и тундра. Это просто необъятная территория! Неуправляемая и неконтролируемая. Потому трудно что-то прогнозировать в этом плане, так как может произойти что угодно.

Prokop: Как вы оцениваете недавние протесты в России, значат ли они, что с глаз российского общества уже спадает пелена, или пока радоваться преждевременно?

Дмитрий Гордон: Эти протесты значат, что в России подросло молодое поколение, которому до задницы все эти идеи "русского мира", которое в гробу видело все эти ностальгические придыхания по Сталину, по сильной руке, по Советскому Союзу, по колбасе за два двадцать и водке по три семьдесят. Эти молодые люди воспитаны не на произведениях классиков марксизма-ленинизма, а на интернете. У них другие герои. Они просто хотят жить в нормальной стране. У них нет идеологической зашоренности. Они совершенно по-другому мыслят. Потому они не понимают, почему они хотят голосовать на выборах за одних, а им навязывают других. Потому эти люди и выходят на протест.

Vikk: Чем может объясняться необходимость россиян иметь царя, жесткого правителя? Чем их так влюбил в себя Путин?

Дмитрий Гордон: Дело в том, что рабство – в генах у россиян, к сожалению. Царя они всегда хотели и любят эту тему. У них есть вера в "доброго царя". Они считают, что плохие – бояре, а царь – добрый. Россияне не могут без царя. А мы – можем. В этом и состоит наше главное отличие.

Condor: Дозвольте поцікавитися Вашою думкою: як гадаєте, після смерті Путіна в Росії почнеться розвінчання культу його особи, як це відбулося після смерті Сталіна, чи росіяни і далі будуть боготворити свого "собіратєля зємель рускіх", "міротворца" і "балгодєтеля"?

Дмитрий Гордон: Трудно сказать, потому что это – непредсказуемая история: может быть и так, и эдак. Ведь всё-таки Путин не убивал россиян, как Сталин, который миллионами косил своих жителей. При Путине такого не было, репрессий таких нет. С Путиным у россиян связан расцвет России в плане собирания "русских земель". Да и люди живут неплохо, по сравнению с тем, как жили при Ельцине. Они же сравнивают: при Ельцине многие голодали, а при Путине Россия чуть-чуть приподнялась с колен, на которых стояла.

Потому сложно сказать, как оно будет. Может быть, Путин войдёт в историю как величайший руководитель российского государства. Для нас он – враг и негодяй, а для них он – великий лидер, по крайней мере, пока.

Ольга Гордеенко: Как Вы полагаете, сколько поколений потребуется украинцам и россиянам, чтобы вновь вернуться к добрососедским отношениям, простить друг друга? Возможно ли это вообще? Или как рассорили с помощью телевизора, так и помирят, когда будет нужно?

Дмитрий Гордон: Посмотрите на пример России и Германии – между ними сейчас сложились очень хорошие отношения, и между русскими и немцами нет проблем. Более того, нет проблем у евреев и немцев, хотя еще совсем недавно немцы сжигали евреев в газовых камерах и убивали в гетто. А сейчас многие евреи уезжают жить в Германию и получают немецкое гражданство. Разве это можно было представить 30-40 лет назад?

Поэтому я думаю, что, если Россия извинится перед Украиной, уйдет с украинской территории, возместит ущерб, нанесенный экономике нашей страны, тогда будет дружба. Какие проблемы…

Dim-dim: Чи потрібні Україні паради на День незалежності?

Дмитрий Гордон: Коли відвоюємо Крим та Донбас, тоді й будемо проводити паради. А зараз це ні до чого. Паради – це показуха. А нам сьогодні потрібно працювати, а не займатися показухою.

polit_ua: Чи хотіли б ви провести інтерв’ю із Путіним? Як би вибудовували розмову з ним? Чи це не та людина, з якою вам було б цікаво говорити?

Дмитрий Гордон: Я би дуже хотів зробити інтерв’ю із Володимиром Путіним. Думаю, я вів би його гідно. Мрію про таке інтерв’ю, бо Путін – це, безперечно, дуже цікава людина. Якби у мене була можливість провести інтерв’ю зі Сталіним або Гітлером, мені б теж було б дуже цікаво з ними поговорити.

Валерия:Вспоминая недавнюю историю, когда грузинский журналист в прямом эфире обматерил российского президента, скажите, как бы вы поступили, если бы кто-то из ваших журналистов разразился таким спичем в адрес Путина?

Дмитрий Гордон: Я вообще считаю, что это была какая-то провокация. Не исключаю, что российская. Потому что никогда уважающий себя грузин не будет употреблять матерные выражения в адрес чьей-то матери. Это – табу. Я грузин хорошо знаю. Я грузин люблю и с грузинами дружу. Никогда грузин не позволит себе в адрес чьей-то матери – Путина или не Путина – таких слов. Тем более, в адрес умершей матери. Это – фу, это отвратительно. Да и материться в адрес Путина так показательно тоже было отвратительным. Да, Путин – враг и негодяй, говорю я. Путин – преступник, говорю я. Но материться, тем более, в адрес его покойной матери – это за гранью добра и зла.

Ронни: Считаете ли вы коллегами российских журналистов? Для чего соглашаетесь общаться с той же Скабеевой, которая не стесняется унижать или смеяться над спикерами из Украины (например, когда она в ответ на ваши положительные слова о Зеленском типа сострила, что вы пытаетесь трудоустроиться благодаря их эфиру), тогда как вы держитесь дипломатично, уважительно и корректно по отношению к ней?

Дмитрий Гордон: Я считаю, что программа Ольги Скабеевой – это трибуна, к словам на которой прислушиваются миллионы русскоязычных людей во всем мире. И правда, которую они должны услышать, не должна быть однобокой – она не должна быть "российской правдой". Это должна быть доступная и сказанная простыми словами украинская правда. Я высказываю украинскую позицию. Считаю, что в России очень много добрых хороших людей, которые не хотят воевать с Украиной, которые любят украинцев, которым не хватает правды о том, что на самом деле происходит. У них обдолбаны мозги российской государственной пропагандой. Поэтому телепрограммы, в которых я выхожу в эфир по Скайпу, воспринимаю как возможность донести украинскую точку зрения до огромной многомиллионной аудитории. Я буду это делать и дальше, если меня будут приглашать, потому что кому-то необходимо доносить правду и украинскую позицию до российской аудитории.

Что касается ряда людей, которые присутствуют в московских студиях, таких, например, как этот дурачок Ковтун, то это – одна из российских спецопераций. Они берут человека с лицом дегенерата, представляют его "украинским политологом" (которого, кстати, в Киеве никто не знает и никогда не видел, не известно, где его откопали), и его постоянно показательно бьют, выставляя его как недалекого хохла. Потому уверен, что это – операция российских спецслужб: мол, посмотрите, какие хохлы дурные, мы их бьем и унижаем.

А потом в газетах пишут, что Ковтун, оказывается, еще и деньги получает, приходя на эти шоу. Это – чистый маразм.

Лана: Какова вероятность, что при Зеленском произойдет откат в вопросах гуманитарной политики, языка, декоммунизации и т.д.?

Дмитрий Гордон: Моё мнение: никакого отката не будет.

Joker: Чи потрібно після повернення Донбасу під контроль України проводити там швидко і оперативно декомунізацію, українізацію, "перевиховувати" людей у ставленні до історичних постатей типу Бандери? Чи краще не дратувати людей і не чіпати цих питань?

Дмитрий Гордон: У меня всего один рецепт. Нужно создать в Украине такую экономику, чтобы у всех вокруг от зависти рты посводило, чтобы они подумали: "Боже мой, а почему же мы так не живём, как украинцы?", чтобы жители Донбасса и Крыма очень захотели вернуться, увидев наши успехи в экономике. Когда у нас будет такая экономика, нам не нужно будет вводить танки, чтобы вернуть свои территории, нам не придётся ничего другого делать – люди сами придут.

Людей нужно привлекать успешной экономикой, а не заставлять вернуться в Украину насильственными действиями. Поздно действовать так, всё. Только "пряником".

Tarass: Хочу запитати у вас про ініціативу пана Богдана, який пропонує надати статус регіональної мови російській на Донбасі: чим це ризиковано і чим може бути корисно?

Дмитрий Гордон: Я не считаю это рискованным. Я бы тоже на Донбассе это сделал.

Не нужно обманывать, в первую очередь, себя. На Донбассе подавляющее большинство людей говорит по-русски. И это не является проблемой. Когда в Швейцарии часть людей говорит по-итальянски, часть – по-немецки, часть – по-французски, это не является проблемой в цивилизованной красивой стране, где развитая экономика и люди имеют большие деньги. Там, где все хорошо с экономикой, вопросы языка отходят на второй план.

Украинский язык должен быть единственным государственным в Украине. Это не обсуждается. Но в местах компактного проживания русских, венгров, гагаузов и других нужно сделать всё для развития этих языков.

Не нужно воевать с языками – нужно воевать с людьми, которые не любят Украину.

Vasilina: Как вы оцениваете, языковой закон, вступивший в действие? Вот уже и процесс назначения языкового омбудсмена стартовал… Всем ли новшествам, что нас ждут в связи с этим законом, вы лично рады?

Дмитрий Гордон: В этом законе есть целый ряд спорных моментов. И далеко не всему я рад. Но я считаю, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский. Его нужно развивать. Но не нужно всё время делать упор на язык. Нужно делать упор на экономику. Если украинская экономика будет процветающей, то все полюбят и украинский язык.

polit_ua: Чому за останні п’ять років Україна, можна сказати, опинилися в "поясі недружніх країн"? Якщо з Росією і Білоруссю все зрозуміло, то через що зіпсувалися відносини з поляками, угорцями, румунами? Тут винна сама Україна, точніше кілька людей, які активно лобіювали дратівливі для сусідів історичні, освітні й мовні ініціативи, чи це результат внутрішньої політики сусідів, чи "третя сторона" цьому посприяла?

Дмитрий Гордон: В рамках российской "гибридной войны" очень важно стравить Украину с соседями. Для этого задействованы "пятые колонны" России, находящиеся как на территории Украины, так и на территории Венгрии, Польши и Румынии.

Все недавние разногласия между Украиной и её соседями – это результат работы российских спецслужб. Ведь в нашей стране огромное количество российской агентуры, как и в Польше и других соседних государствах. Мне говорят: "Неужели даже в Польше!". Конечно, если раскрыли уже даже Леха Валенсу, который десять лет руководил Польшей, а оказалось, что он – агент КГБ. Вскрыли архивы, показали это. Валенса подтвердил – мол, да, работал, был агентом... Но, несмотря ни на что, ему удалось вырвать Польшу из рук коммунистической России.

Так что огромное количество российской агентуры продолжает находиться во власти и у нас, и у наших соседей. Эта агентура выполняет задачи Кремля, в частности, ссорят народы. Всё идёт по плану "гибридной войны".

Odessit: Как Вы видите разрешение проблемы с украинскими гражданами венгерской национальности в Закарпатье, которые не знают и не хотят знать государственный язык Украины? Согласитесь, что это ненормально? Почему ЕС не занял чёткой позиции по данному вопросу? Ведь никто венгерское нацменьшинство ни в чём не ущемляет, и этому нацменьшинству надо считаться с законами государства, в котором оно проживает.

Дмитрий Гордон: Нам пора понять, что у Украины нет друзей. У неё могут быть только партнёры. Друзья Украины должны находиться в самой Украине. Мы напрасно наивно думаем, что полмира хочет нам помогать. У каждой страны свои интересы, в том числе и у Венгрии. Нам же нужно бороться за Украину.

Поэтому по отношению к венграм, компактно проживающим на Закарпатье, нужно применять "принцип пряника", чтобы они потянулись к украинскому языку.

Но при этом нужно понимать, что в тех же Соединённых Штатах Америки, в процветающей капиталистической стране – более 20 миллионов людей, совершенно не знающих английский язык. Это и испанцы во Флориде, и русские в Нью-Йорке… Я лично видел многих бывших советских эмигрантов, которые живут в США уже 15 лет и возмущаются, что все остальные не говорят по-русски. Они приехали из Одессы на Брайтон и считают, что весь мир должен крутиться вокруг них – не они должны учить английский, а все вокруг должны говорить по-русски. Они до сих пор живут в своём мире. Так же и испанцы во Флориде. Но Америка с этим ничего не делает и никак не гнобит этих людей. Мол, хотите так говорить – говорите, нет проблем.

Tomazzo: На ваш взгляд, Томос Украине принес больше пользы или вреда? Или это был всего лишь элемент предвыборного пиара Порошенко?

Дмитрий Гордон: Томос был базовым элементом предвыборной кампании Порошенко.

Но скажу лучше о себе. Прежде всего, я – атеист и ничего не хочу знать о делах церкви. Пусть церковь решает свои проблемы отдалённо и отдельно от государства. И государство не должно вмешиваться в дела церкви. Государство и церковь должны жить отдельно друг от друга – и никаких проблем не будет.

Как рассуждают политики? "В церковь же ходят люди. И, если батюшки им скажут, чтобы голосовали за меня, то они проголосуют. Значит, нужно что-то для церкви сделать", – думают они. И вот это – беда. Нужно отделить церковь от государства, чтобы каждый жил своей жизнью.

Мне от Томоса не стало ни хорошо, ни плохо. Мне всё равно.

Поэтому вся эта история искусственная и надуманная.

y-grek: Как вы оцениваете поведение патриарха Филарета на протяжении последних пары месяцев? В чем обманул его Порошенко, что предстоятель рвет и мечет, не думая о последствиях?

Дмитрий Гордон: Отвечу коротко: патриарх Филарет – пожилой человек.

Odessit: Как побороть коррупцию в Украине?

Дмитрий Гордон: Возьмите опыт Соединённых Штатов Америки, Швейцарии, Норвегии и сделайте точно так же. Ответы на все вопросы там уже давно даны, все механизмы испробованы, и они дали плоды. Идите и делайте.

Попробуйте дать взятку американскому полицейскому или лондонскому судье. Я хочу видеть это…

В Украине нужно сделать точно так же, как и вышеназванных странах. Схема – одна. И она рабочая.

Odessit: Как Вы считаете, нужно ли было регионалам на законодательном уровне запретить заниматься политикой примерно 10-20 лет за все те злодеяния, что они натворили в Украине? Ведь они практически остановили развитие Украины. Или какая ответственность должна быть предусмотрена для регионалов?

Дмитрий Гордон: Регионалов не люблю – они наделали много горя. А Пётр Алексеевич и его соратники – их есть за что любить? Разве и они не наделали много горя? Или Симоненко с коммунистами? Сколько они натворили бед! Симоненко – это, вообще, исчадие ада! Это – человек, эксплуатировавший доверие впавших в маразм бабушек и дедушек, которые выросли на коммунистической идеологии. Какой Симоненко коммунист? Такой же, как я – Папа Римский. Это – типичный капиталист, нажившийся на псевдоидеологии.

Я веду к тому, что у нас придется всем запрещать заниматься политической деятельностью. Но тогда просто некому будет идти в политику.

Анатолий: Было время, когда я регулярно читал ваше издание "Бульвар". В нем вы продвигали народных целителей Марию Стефанию и контактера Петра. О судьбе Марии Стефании я знаю, а вот что стало с Петром, который вроде бы был вашим родственником? Он утверждал, что перестал стареть, а кота ему подарили инопланетяне.

Дмитрий Гордон: Петр никогда не был моим родственником. Это уже народная молва. Мария Стефания, к сожалению, умерла. Это была выдающаяся женщина, легендарная знахарка. Думаю, о ней ещё снимут кино. А что касается Петра, то думаю, он сейчас в космосе.

Надежда Майная