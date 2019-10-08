Скандал под Киевом: в школах младшеклассников пичкают просрочкой

В школьных столовых обнаружили просроченные продукты / podrobnosti.ua

В учебных заведениях Киево-Святошинского района Киевской области разгорелся скандал после того, как стало известно об использовании некачественных продуктов.

В частности, школьников младших классов кормят некачественными продуктами, которые находятся на грани просрочки, говорится в расследовании программы Деньги.

Как сообщили журналисты, выяснилось, что коммунальное предприятие Детское питание за 20% "отката" кормит детей почти списанными продуктами.

О поставках в школы некачественных продуктов и фактах коррупции журналистам рассказала бывший бухгалтер предприятия Оксана Розумная.

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При этом несколько месяцев назад директора КП Валерия Смирнова задержали при получении взятки. Однако, несмотря на это, его вновь назначили руководителем предприятия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе более 50 детей подхватили кишечную инфекцию в школе.