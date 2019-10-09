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Губернатор Порошенко претендует на пост заместителя секретаря СНБО

9 октября 2019, 11:36

Юлия Светличная в 2016 году была назначена главой Харьковской области

Юлия Светличная
Юлия Светличная / УНИАН

Должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны до сих пор вакантна. Одним из кандидатов на пост является нынешняя губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

О том, что назначенная в 2016 году пятым президентом Украины Петром Порошенко глава Харьковской области, собирается занять должность в СНБО свидетельствует ее декларация, опубликованная на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Так, 35-летняя Светличная занимала пост заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации, а также первого заместителя главы ХОГА. При этом с 2016 года занимала пост временно исполняющего обязанности губернатора области, но 29 августа вышел официальный указ о ее назначении руководителем ХОГА.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатом на пост секретаря СНБО. Так, место Александра Данилюка занял Алексей Данилов.

СНБО Петр Порошенко Алексей Данилов
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