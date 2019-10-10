Политолог обвинил украинских военных в спекуляции статусом ветеранов

Карасев считает, что ветераны недобросовестно пользуются своим статусом / Фото: Facebook/Вадим Карасев

Украинский политолог Вадим Карасев высказал мнение, что при определении статуса ветеранов в Украине происходят расхождения в формулировках, а ветераны впоследствии спекулируют своими преувеличенными заслугами.

"Многие говорят, что у нас война. Национально-освободительная с Россией. Она будет продолжаться. Это разные вещи. Я рассказывал, у нас и в российской Чечне отказались от такой формулировки, хотя в публицистике был такой нарратив. Это контртеррористическая операция", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Карасева, собрания ветеранов должны в мирных городах носить частный характер. Он подчеркнул, что многие экс-бойцы АТО свои встречи превращают в политические и публичные акции.

" Да, ты ветеран войны, ты герой, звезда, но ваши собрания носят частный характер. Как ветераны сели, попили водочки, и разошлись. Но, когда вы выходите и говорите, что вы герои, война продолжается. Говорите, что вы участники войны, и вы должны нас любить. Это все превращается в публичную акцию. Есть разница между частным собранием ветеранов и между политической акцией. Важно формулировать правильно нарративы. Ветеран войны с Россией или участник АТО", – заявил политолог.

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