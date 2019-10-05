"Влупить в морду Соловьеву": Пинчук дал совет украинским экспертам на росТВ

Владимир Соловьев / provedy.ru

Скульптор Олег Пинчук резко высказался в адрес украинских политологов и экспертов. Негодование у него вызвало то, что украинцы, участвующие в ток-шоу на российских каналах, позволяют ведущим оскорблять Украину.

По словам Пинчука, ему очень стыдно за приглашенных украинских экспертов, которые не могут ответить на выпады со стороны российских пропагандистов.

"Случайно переключал каналы, увидел наших друзей, коллег Соловьева, Вадика Карасева, и сидел наш дорогой и уважаемый Кирилл Куликов. Конечно, это свинство со стороны этого журналистского киллера Соловьева, который нагло начинает рассуждать по Украине: "Верните землю Донбасса ДНР и ЛНР". То есть, Славянск вернут! Люди отдали жизнь кому? И наши друзья сидят, как в рот воды набрали, мекают, и мне было за них стыдно, что за Карасева, что за Куликова", - рассказал в эфире телеканала НАШ украинский скульптор.

Как пример он привел момент, когда на росТВ плохо отзывались о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Любишь ты президента или не любишь – твой личный вопрос, но президент является символом государства, и нельзя его хаять. Надо было подойти любому из них и влупить в морду этому наглому Владимиру, как его там", – заявил Пинчук.

В свою очередь, композитор Владимир Быстряков напомнил, что негативные по отношению к украинскому президенту ролики показывают и на американском телевидении.

Напомним, что ранее одиозный российский телепропагандист Владимир Соловьев предположил, что новый трек легендарного музыканта Бориса Гребенщикова "Вечерний м*дозвон" посвящен вовсе не ему, а президенту Украины Владимиру Зеленскому.