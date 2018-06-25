Украинский политолог видит Украину в НАТО только после распада: видео

В эфире одного из украинских телеканалов дипломат Василий Филипчук и политолог Вадим Карасев заявили, что Украину никогда не примут в НАТО. Они отметили, что это может произойти лишь в случае распада страны на отдельные территории.

"У нас умные люди, нельзя дурачить их бесконечно. Я огромный поклонник вступления в НАТО, но это невозможно, точка. И мы можем хоть в паспорте каждого из нас записать – "Мы хотим в НАТО", можем хоть в Конституции написать большими буквами первую статью – "Украина – страна, которая создана для вступления в НАТО", но это ничего не изменит. Без урегулирования конфликта с Россией мы не можем вступить в НАТО, без отказа от вступления в НАТО мы не можем урегулировать конфликт с Россией", – сказал Филипчук. Видео опубликовано в YouTube.

Карасев добавил, что для вступления в состав Североатлантического альянса Украине необходимо изменить свои границы, например, разделиться на отдельные территории.

"Мы не Чехия, не Словакия, не Польша, не страны Балтии, поэтому нас в НАТО не возьмут. Мы другая страна. Возможен вариант, что Украина сможет получить членство в НАТО, когда этой страны не будет, когда будут какие-то отдельные разделённые регионы, и какую-то, условно говоря, Западную Украину, могут взять в НАТО. Но Украину в нынешних территориальных границах после Украинской Советской Республики не возьмут", – резюмировал он.

Напомним, украинский политический эксперт Андрей Головачев заявил, что предстоящий саммит НАТО будет для Украины очень важным. Масла в огонь добавили два события.