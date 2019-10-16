Горняки могут присоединиться к протестам предпринимателей

Работники криворожских горно-обогатительных комбинатов могут присоединиться к протестам предпринимателей против новых налоговых инициатив власти.

Об этом заявил сегодня председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии СМИ, передает МинПром.

Он напомнил, что в Кривом Роге уже прошла акция протеста против законопроекта №1210, предусматривающего повышение рентных платежей за добычу железорудного сырья почти в 5 раз.

"Все эти люди, которые протестовали в Кривом Роге, наверное, приедут и в Киев – если увидят, что есть реальная угроза для их предприятий, для их рабочих мест. Если этот закон будет принят в том виде, в каком он есть (в части ренты на добычу железной руды) или если изменения будут косметические, это приведет к остановке части предприятий горнодобывающего комплекса, к сокращению персонала", – пояснил С.Беленький.

По его словам, депутаты Верховной Рады во главе с автором скандального законопроекта №1210 Даниилом Гетманцевым формально подошли к диалогу с бизнесом в рамках обсуждения изменений к документу, принятие которого будет иметь негативные последствия для целой отрасли.

"Все эти встречи в рабочих группах, которые были – к сожалению, ни к чему не привели. Мы на тех же позициях, что и были 3 недели назад", – отметил С.Беленький.

Он выразил надежду, что власть все же услышит доводы горняков и не допустит остановки предприятий и сокращения трудовых коллективов. Преодолеть негативные последствия от принятия Верховной Радой законопроекта №1210 будет чрезвычайно тяжело, заявил председатель Федерации металлургов Украины.

Отметим, что сегодня возле офиса президента состоялась акция протеста представителей малого бизнеса, протестовавших против введения так называемого "электронного кешбека" и ряда других налоговых инициатив, принятых Верховной Радой за последнее время.