Жители Луганщины увязли в долгах за свет: в трех городах "вырубили" воду

Из-за долгов за свет жителям Луганщины отключили воду / z-city.com.ua

Около 80 тысяч жителей трех городов Луганской области остались без централизованной подачи воды из-за задолженности за электричество, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Белогоровская" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части города Лисичанск, город Приволье и город Новодружеск, всего порядка 80 тысяч жителей", - уточнили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, в течение суток 19 октября спасатели подвезли населению и на объекты инфраструктуры 140 м3 технической воды.

В то же время энергетики анонсировали массовое обесточивание должников на Луганщине 28 октября, сообщили в пресс-службе ЛЭО.

Так, задолженность жителей Луганской области за потребленную электроэнергию перед компанией-поставщиком по состоянию на 1 октября 2019 года достигла высокой отметки — 20,5 млн грн.

"Поэтому, по заявке снабжающей компании "Енера Схід", ООО "ЛЭО" вынуждено будет применять меры по недопущению бесплатного использования электроэнергии. Более 17 тысячам потребителей области уже направлено предупреждение об обесточивании на 28 октября", — сказано в сообщении.

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