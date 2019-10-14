Как лужа: в Сети появились фото обмелевшего водохранилища в Крыму

Обмелевший водоем / Twitter / Крымский бандеровец

Межгорное водохранилище в Симферопольском районе — наиболее масштабный искусственный наливной водоем полуострова Крым, до российской аннексии питавший Северо-Крымский канал, по состоянию на осень 2019-й крайне сильно обмелел.

Соответствующие снимки водохранилища, сделанные беспилотником во время полета, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовал блогер "Крымский бандеровец".

"Основной источник его заполнения до оккупации был Северо-Крымский канал. Сегодня это больше похоже на лужу", — подписал он фото.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский категорично заявил о поставках воды в аннексированный Крым. До этого глава управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко объяснил, почему в аннексированном полуострове не дождутся днепровской воды.