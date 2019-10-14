Как лужа: в Сети появились фото обмелевшего водохранилища в Крыму

Ситуация с нехваткой воды в аннексированном Крыму продолжается оставаться крайне напряженной.
Межгорное водохранилище в Симферопольском районе — наиболее масштабный искусственный наливной водоем полуострова Крым, до российской аннексии питавший Северо-Крымский канал, по состоянию на осень 2019-й крайне сильно обмелел.
Соответствующие снимки водохранилища, сделанные беспилотником во время полета, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовал блогер "Крымский бандеровец".
"Основной источник его заполнения до оккупации был Северо-Крымский канал. Сегодня это больше похоже на лужу", — подписал он фото.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский категорично заявил о поставках воды в аннексированный Крым. До этого глава управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко объяснил, почему в аннексированном полуострове не дождутся днепровской воды.