Загрязнение воздуха в Киеве: эколог объяснил, что происходит

Основная причина ухудшения воздуха - горение торфяников / фото: podrobnosti.ua

Высокое загрязнение воздуха в Киеве и концентрация угарного газа над Украиной связаны с массовым сжиганием сухих растений.

Об этом Главреду рассказал председатель Украинской Климатической Сети Илья Еременко.

"Это подтверждается мониторингом статистики пожаров с сайта, который визуализирует данные NASA. В то же время, длительное отсутствие дождей способствует распространению пожаров и возгорания торфяников", - объяснил эксперт.

По словам Еременко, уже длительное время над нашим регионом царит антициклон - температура выше нормы, осадков практически нет, ветер или слабый, или вообще штиль. Поэтому выбросы не разносятся ветром по Европе, как это обычно бывает, а так и остаются там, где их производят.

Читайте такжеВ одном районе Киева ухудшился воздух: названа причинаПотому на данный момент, на чрезвычайное количество углекислого газа влияют сразу несколько факторов.

"Во-первых - это "традиционные" выбросы от наших угольных ТЭС и промышленных гигантов, которые тоже работают на ископаемом топливе - большинство из них до сих пор не имеют надлежащей очистки.

Во-вторых - в Украине жгут листья, сорняки (бытовой мусор) и горят торфяники. Стоит засуха, жители сел и дачники разводят костры и от них легко воспламеняются торфяники. Цепочка примерно такая: торфяники законсервировали в себе огромное количество углерода и на 50-60% состоят из него. Залегают на несколько метров в глубину. Поэтому пожар на 1 га торфяника дает выбросов в 5-8 раз больше, чем когда горит такая же площадь леса. Очевидно, что именно торфяники сделали основной вклад в нынешнюю ситуацию. Они горят долго и почти незаметно, огня часто вообще не видно, поэтому тушить их начинают на поздних стадиях. При этом сделать это очень сложно - нужна 1 тонна воды на метр квадратный. Это очень дорого, и вода есть не везде - в Украине сейчас маловодие. Поэтому они месяцами тлеют и на них обращают внимание только тогда, когда дышать становится совсем нечем", - рассказал Еременко.

Эксперт предупредил, что сжигание сухих листьев вредит здоровью и тех, кто их сжигает, и их соседям, а также существенно осложняет жизнь людям с заболеваниями дыхательных путей.

Напомним, в одном из районов Киева ухудшился воздух, в частности, из-за масштабного горения торфяников под столицей - в селе Романков Обуховского района Киевщины.