В секте Петра напрасно радуются падающему рейтингу Зеленского - эксперт

Владимир Зеленский / Reuters

Украинский журналист Вячеслав Чечило считает, что у бывшего Президента Украины Петра Порошенка нет политического будущего.

По его словам, экс-гарант - это "отработанный материал", а его партия - мелкая секта, надуваемая его деньгами и деньгами его напуганного окружения.

"Сторонники Порошенко в последнее время заметно воспрянули духом, наблюдая за первыми разочарованиями электората Зеленского. И очень зря воспрянули.. Даже если рейтинг Зеленского упадает до нуля, Петру это не поможет никак. Как не помогло осколкам Партии регионов падение рейтинга БПП и Народного фронта", - написал Чечило на своей странице в Facebook.

По его словам, на фоне разочарования действиями новой власти, сторонники "попередників" воспрянули духом, но зря.

Читайте также"Ударил в штангу": почему упал рейтинг Зеленского, и что будет дальше"Потому что разочаровываются в новой власти как раз потому, что она слишком похожа на то, что было последние 5 лет, а не потому, что "нужно было за Петра"," - подчернкул Чечило.

По мнению журналиста, на место Порошенко и Зеленского, очевидно, придет кто-то другой, который не понравится всем одинаково.

"Политическая система деградировала настолько, что комедийный артист это уже далеко не дно," - резюмировал публицист.

Напоним, Сергей Сивохо, бывший шоумен и телеведущий, стал советником секретаря СНБО Украины. На этом посту он будет курировать политику реинтеграции Донбасса в Украину.