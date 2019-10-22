Синоптик предупредил о суровых морозах и температурной аномалии зимой

Зима по температурному режиму будет выше нормы

С понедельника, 28 октября, в Украину придет осеннее похолодание, сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, стоит ожидать снижения температуры днем до 5-10° тепла.

"Потом до конца недели будут в ночные часы наблюдаться заморозки, а дневная температура около 3-8° тепла", - рассказал синоптик в комментарии Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что позднее ожидается потепление, но уже не такое существенное.

Кульбида обратил внимание на то, что во время предстоящей зимы средняя температура ожидается выше нормы.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с Востока"В прошлом году зима по температурному режиму была выше нормы, думаю, что эта же тенденция сохранится и на эту зиму", - добавил он.

Он также предупредил, что зимой прогнозируются достаточно сильные похолодания, которые будут краткосрочными.

Как рассказала РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, до конца текущей недели стоит ожидать 15-18° тепла днем и 8-10° выше шуля ночью.

Она пояснила, что дневная температура будет ниже 20° из-за утреннего тумана, который задерживает прогревание.

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Голеня отметила, что в конце октября температура в Украине вернется к климатической норме, а в начале ноября - может быть и ниже нормы, при этом температура упадет до минусовой ночью и до 5 градусов тепла днем.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.