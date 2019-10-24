  1. Главная
  3. Украина

Попарил ноги: скандальный украинский политолог оказался в реанимации

24 октября 2019, 19:00

Вячеслав Ковтун был срочно госпитализирован в московскую больницу.

Вячеслав Ковтун
Вячеслав Ковтун / Скриншот

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто посещает телешоу на российском телевидении, попал в больницу. Отмечается, что инцидент произошел в Москве.

Так, пропагандист Константин Долгов сообщил, что Ковтун чуть не умер, просто попарив ноги.

"Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю - где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию", - написал так называемые политтехнолог в своем Twitter-аккаунте.

При этом он отметил, что украинцу уже стало лучше.

В свою очередь, пользователи соцсети иронично отреагировали на сообщение: "Вы думали - куда топивший за бандеровцев Ковтун девался? А его, оказывается, спасали ахрессорские врачи. В Куеве бы окочурился - с полисом или без. А в Орде разве дадут пропасть?", "Не велика была бы потеря..."

Стоит отметить, что данную информацию еще не прокомментировал Вячеслав Ковтун.

Напомним, что ранее скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун попал под раздачу на росТВ.

Россия Москва больница Вячеслав Ковтун
Сейчас вы просматриваете новость «Попарил ноги: скандальный украинский политолог оказался в реанимации». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:27
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "баталии", сенсация и паника
19:15
Мама-героиня поразила сеть, бросившись в канализацю за малышом, появилось видео Видео
19:00
Попарил ноги: скандальный украинский политолог оказался в реанимации
18:55
"Причины не изменились": эксперт пояснила ситуацию с массовой эмиграцией украинцев
18:53
Голая Ирина шейк не пожалела сосков ради любимого фотографа
18:29
Права в смартфоне не для всех: кто не сможет воспользоваться услугой
18:11
"Клоуны": ГБР обыскало экс-нардепа и его мать по делу Порошенко
18:09
Убытки из-за аннексии Крыма: в Ощадбанке похвастались победой над РФ в суде
17:54
В НБУ рассказали о подписании соглашения с МВФ Видео
17:54
Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику: новые подробности болезни
17:46
"Это не шоу": в СБУ и МВД раскритиковали публичный полиграф для нардепов
17:28
Не прошел скандальный Кулик: треть прокуроров провалили аттестацию Видео
17:17
"Король ужасов" Стивен Кинг посоветовал лучшие книгу, сериал и фильм к Хэллоуину Видео
17:07
Армия и дерашизация: Жебривский рассказал о "формуле" возвращения Донбасса
17:07
"Это совок": Мария Бурмака поддержала любителей России из Хора Веревки Видео
16:41
В Польше разработали план по переманиванию украинских врачей
16:41
Смог над Украиной: эксперт рассказала, когда воздух станет чистым
16:32
"Сплагиаченный металлолом": Укрзализныця и Киевпастранс устроили разборки в Сети
16:31
Нацбанк снова изменил прогноз роста экономики Украины Видео
16:11
Селена Гомес сняла клип о Джастине Бибере и отгребла от его жены Видео
16:03
"Пацанчик, тебе тут не место": в кинотеатре Киева "отметелили" лесбиянку Видео
15:58
Медик рассказала, когда в Украине будут свирепствовать смертельные штаммы гриппа
15:52
Беременность и потеря ребенка: появились неожиданные подробности о похитительнице малыша под Киевом Видео
15:36
Дифтерия: признаки, осложнения и вакцинация - как защититься от эпидемии Видео
15:24
"Животные, выбл*дки": в Киеве охранники устроили жестокое избиение Видео
15:04
"С мужа сняли?": Елена Зеленская удивила украинцев
14:50
Новое смягчение монетарной политики: НБУ снизил учетную ставку
14:49
Выгодный обмен криптовалют: на что обратить внимание новости компании
14:31
Чат с политическим экспертом Тарасом Загородним
14:29
68% курильщиков готовы отказаться от сигарет в пользу альтернативных продуктов –  опрос
14:23
"Разгул экстремизма": в РФ вставили свои пять копеек о полке Азов
14:21
Экс-глава Славянска Штепа выиграла суд ЕСПЧ: Украина выплатит ей 3600 евро
14:20
Rooboface (Робофейс): отзывы о лучшем способе инвестирования в финансовые рынки Видео новости компании
14:17
Клип Она решила сдаться Артура Пирожкова возглавляет тренды ютуб Видео
14:11
"Грязная манипуляция Кремля": в МИД ответили на предложение РФ по Крыму
13:51
Vodafone Украина продают: стало известно, кто купит
13:47
Уволенный Горбатюк сделал шокирующее заявление по делам Майдана
13:44
Конор Макгрегор пошутил про Зеленского и рассказал деталь о Путине
13:40
Зеленскому доверяют 66% украинцев - опрос Фото
13:20
"Наср*ть, с кем драться": Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон Видео
13:05
Медведь напал на дрессировщика цирка-шапито прямо во время выступления Видео
13:05
Гороскоп на сегодня: кому грозит потеря любви, а кто будет в ударе
13:04
Детектор лжи для "слуг народа": еще одна нардеп прошла полиграф Видео
13:00
Семейка Аддамс 2019: быть обычным - вредно для здоровья Видео
12:35
В Украине официально признали документы из "ЛДНР"
12:07
Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении на должности генпрокурора
12:01
В Слуге народа анонсировали разборки из-за скандалов во фракции
11:54
Умирали медленно при -25: стали известны жуткие детали гибели 39 мигрантов в грузовике
11:52
Законопроект № 1210 поставит Сухую балку на грань закрытия - профсоюз
11:34
Когда состоятся местные выборы: в Слуге народа уточнили дату
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять