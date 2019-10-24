Попарил ноги: скандальный украинский политолог оказался в реанимации

Вячеслав Ковтун / Скриншот

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто посещает телешоу на российском телевидении, попал в больницу. Отмечается, что инцидент произошел в Москве.

Так, пропагандист Константин Долгов сообщил, что Ковтун чуть не умер, просто попарив ноги.

"Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю - где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию", - написал так называемые политтехнолог в своем Twitter-аккаунте.

При этом он отметил, что украинцу уже стало лучше.

В свою очередь, пользователи соцсети иронично отреагировали на сообщение: "Вы думали - куда топивший за бандеровцев Ковтун девался? А его, оказывается, спасали ахрессорские врачи. В Куеве бы окочурился - с полисом или без. А в Орде разве дадут пропасть?", "Не велика была бы потеря..."

Стоит отметить, что данную информацию еще не прокомментировал Вячеслав Ковтун.

Напомним, что ранее скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун попал под раздачу на росТВ.