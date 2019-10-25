В Луганске прогремел взрыв, пострадали гражданские: в "ЛНР" раскрыли, что рвануло

В Луганске произошел взрыв, пострадали мужчины и попали в больницу / УНИАН

В четверг, 24 октября, в подконтрольном боевикам самопровозглашенной "ЛНР" Луганске во время работ в садоводческом товариществе Зеленая Роща на растяжке подорвались двое гражданских.

В результате взрыва пострадали мужчины, 1972 и 1974 годов рождения, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на так называемое "МЧС" псевдореспублики.

По данным псевдоведомства, взрыв прогремел в то время, когда мужчины занимались прорубкой просеки.

В "МЧС" добавили, что гражданские получили множественные ранения и попали в местную больницу. Предположительно, взорвалась ручная граната - РГД-5.

Ранее стало известно, что 21 октября в захваченной боевиками "ДНР" Горловке в Калининском районе произошел смертельный пожар - погибли трое детей в возрасте три, пять и шесть лет.