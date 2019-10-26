Ехала домой: в Тернопольской области произошел ужасный случай из-за ямы

Маршрутка / Вголос

Вопиющий случай произошел с 15-летней девушкой в Тернопольской области. Наталья Царь возвращалась домой на маршрутке, но домой так и не попала.

Отмечается, что между населенными пунктами Колодеевка и Скалат колесо автобуса попало в яму, из-за чего девушка выпала из автобуса и ударилась головой об асфальт.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада "скорой помощи". Пострадавшую госпитализировали, но спасти ей жизнь не удалось", – сообщил глава отдела коммуникации областного управления полиции Сергей Крета, передает местное издание Експрес.

По данным медиков, сильный удар вызвал перелом шейных позвонков, что и привело к смерти. При этом очевидцы утверждают, что маршрутка была переполнена.

"Люди, которые ехали с Натальей в автобусе, говорят, что транспорт был переполнен", – отметила и.о. председателя Скалатской ОТГ София Магмет.

Местные жители очень хорошо отзывались о погибшей девушке, характеризуя ее как умного, спокойного и воспитанного ребенка. После окончания школы она поступила в кооперативный колледж, где училась на специальности "Туризм".

После трагической гибели 15-летней Натальи Царь местные жители перекрыли трассу возле аэропорта Тернополя. Протестующие потребовали отремонтировать аварийный участок. Кроме того, они пригрозили перекрыть четыре международные трассы, если власти не выполнят их требования.

Напомним, что ранее в Днепре водитель маршрутки нахамил и угрожал физической расправой пассажирке.