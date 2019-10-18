"Набью морду": в Днепре произошел вопиющий инцидент с маршрутчиком

Маршрутки / moygrad.kiev.ua

Вопиющий инцидент произошел в пятницу, 18 октября, в Днепре. Водитель маршрутки нахамил и угрожал физической расправой пассажирке.

По словам потерпевшей, водитель маршрутного такси №37 сначала не отдал сдачу с 50 гривен, а когда женщина ему об этом напомнила, завязался скандал. Мужчина пригрозил ей разбить лицо.

"Я дала за проезд 50 гривен, стала возле водителя и ждала сдачу. Проехав несколько остановок, я напомнила ему о деньгах, на что он мне ответил: "Я сдачу дал". Естественно, я стала с ним ругаться. Он мне угрожал полицией. А потом сказал: "Я сейчас набью тебе морду, и будешь ты уже вызывать полицию!" – написала потерпевшая в Facebook-сообществе Северный ж/м.

Женщина сообщила, что в конечном итоге ей удалось забрать свои деньги.

Напомним, что ранее водитель одной из городских маршруток "вляпался" в скандал из-за непристойного поведения возле Центрального железнодорожного вокзала Киева.