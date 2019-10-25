"Это не политическая зрада": Осадчая отругала Кличко за пробки и дороги

Екатерина Осадчая пожаловалась на пробки в Киеве в час-пик из-за отсутствия организации / instagram.com/kosadcha/

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая на своей странице в соцсети обратилась к мэру города Виталию Кличко непосредственно в тот момент, когда стояла в Киеве в затяжной пробке.

В сторис в Instagram ведущая отметила, что в районе Южного моста дорожные работы очень вяло ведутся на протяжении двух месяцев.

Осадчая уточнила, что пробка регулярно собирается на Столичном шоссе из-за работ на Южном мосту. По ее словам, каждое утро она наблюдает картину, когда работу неохотно и медленно выполняют два рабочих.

"Из-за этого ремонта на Южном мосту стоит все Столичное шоссе, три работника что-то делают, и так уже второй месяц, а тем

Осадчая попросила советников передать Кличко, что в Киеве "далеко не все ок и это не политическая зрада".

Напомним, депутаты попросили уволить Кличко и назначить досрочные выборы в Киевсовет.