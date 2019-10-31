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"Ласточкой вылетел": ректор известного украинского ВУЗа вляпался в скандал

31 октября 2019, 02:40

Игорь Пасечный считает, что студенты не должны подавать информационные запросы по каким-либо вопросам.

Игорь Пасечник
Игорь Пасечник / сайт Острожской академии

В Острожской академии разгорелся скандал из-за студентки. Девушка подала информационный запрос, чтобы узнать стоимость скульптур, установленных на территории учебного заведения.

По данным местного издания Четверта влада, 21 октября декан вызвал студентку, которая работает журналистом, к себе, а 22 октября ректор Игорь Пасечник раскритиковал ее поступок перед всеми студентами.

Ректор учебного заведения считает, что не стоит студентам Академии присылать запросы относительно университета, потому что это якобы противоречит неписанным правилам этики.

"Если бы это произошло в другом вузе, тот, кто подал этот запрос, уже бы ласточкой вылетел оттуда, гарантирую, - заявил Пасечник.

Кроме того, он посоветовал переводиться в другое учебное заведение всем, кому что-то не нравится в академии. Помимо этого, ректор отметил, что применил бы физическую силу, если бы девушка была его ребенком.

"Запомните раз и навсегда: я не боюсь ничего. Посмотрите на мою страничку, сколько мне лет. У меня недавно был день рождения. В таком возрасте уже люди ничего не боятся", - указал Пасечник.

При этом в комментарии Украинской правде ректор объяснил, что не нарушал закон и ответил на информационный запрос. В то же время, Пасечник заявил, что студенты не могут считать себя журналистами, пока не получат диплом.

Напомним, что ранее в Киевском национальном экономическом университете разгорелся языковой скандал с преподавателем.

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