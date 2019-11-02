В Закарпатской области назначили нового руководителя полиции

Александр Канцидайло (слева) стал главой полиции Закарпатья / zk.npu.gov.ua

2 ноября копы Закарпатской области получили своего нового начальника – руководителем Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло.

Представил нового руководителя заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сообщили в пресс-службе ведомства.

42-летний полковник полиции Александр Канцидайло службу в органах внутренних дел начал в 1999 году оперуполномоченным.

Нового начальника личному составу представил Максим Цуцкиридзе, который поздравил руководителя с назначением на ответственную должность и пожелал выдержки и успехов в служебной деятельности.

"Я уверен, что при такой поддержке и доверия, с таким коллективом, любые поставленные перед нами задачи будут выполнены, а результаты - эффективными", - подытожил новоназначенный руководитель полиции Закарпатья.

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