Экс-глава департамента киберполиции НПУ занял важную должность в СНБО

Владимир Зеленский назначил нового заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Им стал генерал полиции третьего ранга Сергей Демедюк.
Указ №765/2019 о назначении Демедюка опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе от 21 октября.
Сергей Демедюк ранее возглавлял Департамент киберполиции НПУ.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатом на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Так, место Александра Данилюка занял Алексей Данилов.
Кроме того, Зеленский назначил своего советника по военным вопросам Ивана Апаршина на пост главы Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.