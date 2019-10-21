Экс-глава департамента киберполиции НПУ занял важную должность в СНБО

Сергей Демедюк ранее возглавлял Департамент киберполиции НПУ/ Фото Цензор.нет

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Им стал генерал полиции третьего ранга Сергей Демедюк.

Указ №765/2019 о назначении Демедюка опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе от 21 октября.

Сергей Демедюк ранее возглавлял Департамент киберполиции НПУ.

Фото president.gov.ua

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатом на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Так, место Александра Данилюка занял Алексей Данилов.

Кроме того, Зеленский назначил своего советника по военным вопросам Ивана Апаршина на пост главы Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.