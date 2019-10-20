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Зеленский назначил военного советника на высокий пост в ОП

20 октября 2019, 15:34

Иван Апаршин тепеь будет ведать в Офисе президента по вопросам национальной безопасности и обороны.

Иван Апаршин
Иван Апаршин / gp.org.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по военным вопросам Ивана Апаршина на пост главы Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента. 

Свое назначение Апаршин лично подтвердил в комментарии порталу theБабель.

Да, это правда, меня назначили 18 октября", — сказал о К слову, на данный момент на интернет-портале президента Украины указ о назначении Апаршина пока не опубликовано. 

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова на пост секретаря СНБО.

военный Владимир Зеленский Иван Апаршин офис президента
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