Зеленский назначил военного советника на высокий пост в ОП

Иван Апаршин тепеь будет ведать в Офисе президента по вопросам национальной безопасности и обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по военным вопросам Ивана Апаршина на пост главы Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.
Свое назначение Апаршин лично подтвердил в комментарии порталу theБабель.
Да, это правда, меня назначили 18 октября", — сказал о К слову, на данный момент на интернет-портале президента Украины указ о назначении Апаршина пока не опубликовано.
Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова на пост секретаря СНБО.