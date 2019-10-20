Зеленский назначил военного советника на высокий пост в ОП

Иван Апаршин / gp.org.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по военным вопросам Ивана Апаршина на пост главы Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.

Свое назначение Апаршин лично подтвердил в комментарии порталу theБабель.

Да, это правда, меня назначили 18 октября", — сказал о К слову, на данный момент на интернет-портале президента Украины указ о назначении Апаршина пока не опубликовано.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова на пост секретаря СНБО.