Зеленский уволил "киборга" и назначил главой УГО сотрудника университета

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника Управления государственной охраны. Соответствующий указ №755 от 16 октября обнародовала пресс-служба главы государства.

При этом президент подписал новый указ №754, которым присвоил Оцерклевичу военное звание генерал-майора.

Известно, что он был командиром первого механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт, а также принимал участие в боях на Светлодарской дуге.

В 2014 году он попал в скандал, пожав руку боевику Моторолле. А в 2016 году его наградили орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. Также Оцерклевич известен под позывным Купол.

В то же время, Зеленский указом №756 назначил нового главу УГО. Им стал Сергей Рудь, который ранее работал в Институте УГО Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Стоит отметить, что новый руководитель Управления государственной охраны в своей декларации указал, что за 2016 год он заработал 219 700 гривен зарплаты в институте УГО и 4 700 гонораров и других выплат. Кроме того, он владеет домом в Киеве площадью 67 кв.м. и двумя земельными участками в Винницкой и Хмельницкой областях. Также он задекларировал автомобиль 2012 года выпуска. В то же время его супруга владеет домом и земельным участком в Хмельницкой области.

Напомним, что президент Владимир Зеленский уволил генерал-полковника Валерия Гелетея с поста начальника Управления государственной охраны Украины и назначил участника боевых действий на Донбассе Алексей Оцерклевич