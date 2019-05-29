Гелетей уволен: Зеленский назначил главой госохраны подполковника, воевавшего на Донбассе

Алексей Оцерклевич (Купол) стал начальником Управления госохраны / Facebook Юрия Бутусова

Валерий Гелетей уволен с поста начальника Управления государственной охраны Украины, и назначен новый руководитель правоохранительного органа.

Президент Владимир Зеленский в среду, 29 мая, подписал указ об увольнении Гелетея, говорится на сайте президента.

Глава государства в этот же день назначил нового начальника Управления госохраны, пост занял подполковник Вооруженных Сил Украины, участник боевых действий на Донбассе Алексей Оцерклевич (позывной — Купол).

"Уволить Гелетея... с должности начальника Управления государственной охраны Украины… Назначить Оцерклевича... начальником Управления государственной охраны…", — говорится в указах.

Напомним, 22 мая Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении с поста начальника Управления госохраны. Гелетея на должность начальника УГО в октябре 2014 года назначил тогдашний президент Петр Порошенко. До назначения на пост главы госохраны Гелетей был министром обороны.