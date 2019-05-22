Скандальный руководитель госохраны Гелетей подал рапорт об увольнении

Гелетей уходит в отставку / УНИАН

Начальник Управления Госохраны Украины Валерий Гелетей подал рапорт о своем увольнении с поста. Такое решение он принял в среду, 22 мая.

Гелетей объяснил, что на этот шаг решился после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно.

"Личный состав УГО Украины для меня - вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению", - сказал Гелетей в Facebook.

Отметим, будучи руководителем Госохраны Украины Гелетей прославился заявлениями в подготовке покушения на семью Виктора Ющенко и ряд крупных оранжевых политиков: лидера гражданского движения Народная самооборона Юрия Луценко, премьер-министра Юлию Тимошенко и народного депутата Давида Жванию, не представив, впрочем, никаких доказательств. На базе этих материалов СБУ возбудило уголовное дело по статье 97 Криминально-процессуального кодекса Украины, по состоянию на 2009 год оно ещё находилось в фазе расследования. В дальнейшем Гелетей назвал своей ошибкой участие в публичном обсуждении своих заявленный.

Первое назначение Валерия Гелетея главой УГО было произведено в один из самых напряженных моментов политического кризиса 2007 года, когда конфликт между политиками чуть не привел к противостоянию силовых структур, подчинявшихся, с одной стороны, президенту Ющенко, а с другой — премьер-министру Украины Януковичу.

Напомним, ранее руководитель Управления госохраны и бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей рассказал, что в 2018 году на президента Украины Петра Порошенко пытались покуситься 11 раз.

Также ранее сообщалось, в конце 2008 года, пытаясь наладить отношения с тогдашним лидером оппозиции Виктором Януковичем, тогдашний начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей незаконно наградил пистолетом его сына - Виктора.

15 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны Валерия Гелетея начальником управления государственной охраны Украины.