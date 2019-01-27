В полиции рассказали, как Россия планирует кибератаковать на президентских выборах в Украине

Кибератаки / LIGA.net

Хакеры, направляемые и управляемые россиянами, постепенно наращивают усилия по срыву президентских выборов в Украине-2019 с помощью кибератак на сервера Центризбиркома и персональные компьютеры сотрудников этого учреждения.

Соответствующее сообщение опубликовал руководитель киберполиции Украины Сергей Демидюк в интервью западному новостному агентству Reuters.

По его словам, хакеры активнейшим образом использовали зараженные вирусами поздравительные открытки, приглашения онлайн-магазинов и прочие вредоносные "фишинговые" материалы, которые предназначены для кражи паролей и личных данных.

Читайте такжеУ Порошенко обвинили Путина во вмешательстве в избирательный процесс в УкраинеКроме того, как рассказал Демедюк, киберполиции известно, что хакеры приобретают личные данные сотрудников украинских избиркомов, расплачиваясь криптовалютой через Даркнет (часть всемирной Сети, малодоступную для обычных пользователей и, по больше части, используемую анонимно -"Главред").

"Есть постоянные атаки - они переходят от простых (программных) к приложениям, которые использует тот или иной сотрудник", - подытожил он..

Напомним, ранее эксперт рассказал о том, что готовит Москва Украине накануне выборов-2019.