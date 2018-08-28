Два сценария для Украины: что готовит Москва накануне выборов-2019

Россия попытается максимально использовать выборы в Украине / politnavigator.net

Москва стремится использовать украинские выборы президента и парламента с целью восстановления своего утраченного влияния. Ее стратегия во многом будет зависеть от результатов парламентских выборов в Молдове в феврале 2019 года, которые могут окончательно выпустить из бутылки российского джина, желающего на 100% завладеть страной. Ведь именно в Кишиневе Кремль попробует реализовать амбициозный проект – долгосрочное закрепление страны в орбите своего влияния путем федерализации республики. На примере Молдовы можно четко увидеть, что стоит за риторикой когорты пророссийских политиков в Украине, которые будут ратовать за примирение с "ЛДНР" и нормализацию отношений с Кремлем.

Так что же готовит Москва в Украине накануне выборов-2019? Здесь уместно рассмотреть два сценария.

Сценарий первый

Первый сценарий можно условно назвать "молдавским". Его суть состоит в навязывании Украине плана "федерализации", который до 2014 года активно продвигался "Украинским выбором" кума Путина – Виктора Медведчука.

Читайте такжеЗачем Порошенко задумал перенести президентские выборы?На первом этапе Кремлю необходимо по возможности провести своего человека на позицию президента Украины. Перед выборами президента Украины в 2019 году Кремль уже запланировал несколько крупных пропагандистских мероприятий, направленных на создание выгодной информационной повестки и платформы для пророссийского кандидата. Проект курирует помощник Путина – Владислав Сурков. Уже анонсировано проведение 5-9 октября 2018 года на территории аннексированного Крыма конференции "Российско-украинские отношения: проблемы и перспективы" с привлечением российских и украинских экспертов и журналистов, а также представителей "ЛДНР", "ПМР", Республики Беларусь. Конференция инициирована Фондом публичной дипломатии им. А.М.Горчакова и Институтом миротворческих инициатив и конфликтологии, которые являются приближенными к Администрации президента РФ, т.е. к Суркову и российским спецслужбам. Целью этой конференции-дискуссии ставится организация диалога на экспертном уровне между представителями России, Украины и "ЛДНР", выработка платформы и рекомендаций для возобновления "дружеских и братских украино-российских отношений" на основе "существующего запроса на это со стороны определенных политических сил, бизнеса и гражданского общества по обе стороны границы".

Таким образом, прорабатывается темник для "кандидата партии мира", условного "украинского Додона", который будет транслировать месседжи о примирении с Донбассом, наработанные под контролем Москвы так называемой "украино-российской экспертной средой".

Такая платформа была выбрана не зря, ведь, согласно опросу, проведенному фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова, 50% украинцев уверены, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все", а на мир "любой ценой" согласны только 20% опрошенных.

Читайте такжеШесть месседжей, которые Кремль готовит к украинским выборамПоскольку проблема урегулирования ситуации на Донбассе относится к приоритетным запросам украинского общества, пророссийский кандидат-популист, манипулирующий данной тематикой, вполне может рассчитывать на успех, особенно в случае массированной поддержки со стороны российских спецслужб и значительных денежных вливаний из кремлевских закромов.

Но даже в случае закрепления пророссийского человека на Банковой Москве будет необходимо обеспечить ему поддержку в парламенте. Вторым этапом сценария будет поддержка пророссийских сил, идущих в Верховную раду Украины. Если и здесь у россиян будут достигнуты успехи, и они сформируют вокруг "украинского Додона" (Игорь Додон - президент Молдовы - ред.) парламентское большинство, то тут уже следует ожидать инициатив по внесению поправок в Конституцию Украины с целью продвижения федерального устройства.

Хотя идея федерализации в настоящее время близка лишь 9% украинцев, РФ будет максимально прокачивать ее, как единственную панацею для воссоединения с неподконтрольными территориями Донбасса. Как раз с этой целью в "ЛДНР" перенесены выборы на неопределенный срок в надежде на то, что к концу 2019 года властная конфигурация в Киеве претерпит радикальную трансформацию, заодно Москва может за это время устранить наиболее токсичных лиц из верхушек "ЛДНР" или "улучшить их имидж". Это нужно еще и для того, чтобы провести референдумы в "республиках" для их токсичной инкорпорации назад в состав Украины в формате автономий с широкими правами.

Это будет только началом процесса федерализации Украины, ведь в планах Москвы, если брать за образец Молдову, очевидно будет наделение автономным статусом Закарпатья, где есть венгерское меньшинство, Буковины, где есть румынское меньшинство, а также Одессы, где, к примеру, об автономии могут заговорить болгары.

Учитывая имеющийся у Украины негативный опыт Крымской автономии, аннексированной РФ, парад новых автономий совсем не принесет стабильности для украинского народа, и будет вести к углублению расколов внутри общества, а в долгосрочной перспективе и новым утратам территорий. Так, возвращение Донбасса станет российским гамбитом, целью которого будет путем видимых уступок получить намного больше возможностей для разрушения украинской государственности.

Сценарий второй

В том случае, если "молдавский сценарий" в Украине не сработает, то тут Кремль уже полностью сбросит с себя примирительные одежды и будет применять "стратегию хаотизации" ситуации в Украине.

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыДля этого тоже уже делаются первые шаги для репетиции масштабной дестабилизации. Недавние убийства "атошникив" и одновременно нападения на активистов в южных регионах маскируются под внутренние разборки из-за бизнеса или оппозиционную деятельность. Мол, "власть убивает патриотов". Эффект потери чувства безопасности был более чем ощутимым – мгновенно выросла напряжение в обществе, которое требовало от властей быстрых расследований и срочных ответов относительно заказчиков.

Отдельного внимания заслуживают последние нападения на электрички группы людей в балаклавах, которые раскрашивают вагоны, бросаются камнями и брызгают ядовитым газом в окна. А также нападения на супермаркеты подростков в масках, которые не просто воруют, но и то сознательно провоцируют охранников. Независимо от причастности или непричастности России к упомянутым инцидентам, можно не сомневаться, что Кремль будет иметь в Украине цели организованы группы для массовых беспорядков. Не стоит сбрасывать со счетов заявления пророссийского народного депутата, олигарха Вадима Новинского, о вероятности "гражданской войны на религиозной почве".

Также возможна организация "третьего Майдана" в Киеве по итогам выборов президента, если кремлевский кандидат-миротворец не пройдет. При этом стоит ожидать максимальной эскалации ситуации на линии разграничения и попыток обвалить фронт в условиях паралича власти в украинской столице.

Читайте такжеЧто ждет Украину после выборов?Начало спровоцированного массового гражданского противостояния в Украине может стать поводом для введения "российских миротворцев" для предотвращения кровопролития и фактической оккупации страны россиянами.

Таким образом, очередной электоральный цикл в Украине будет периодом повышенных рисков для украинской государственности. Пользуясь узкими местами демократических институтов, Россия снова будет навязывать украинцам свою повестку, как "мягкими", так и "жесткими" методами.

Цель Кремля - модифицировать Украину под свои потребности до неузнаваемости и отвернуть от пути европейского развития. Только консолидация украинской нации, ее здравомыслие и мудрость, возможность предвидеть негативные сценарии, подобные "федерализации Молдовы", способны привести к нейтрализации очередных "гибридных планов" России, использующей выборы, как способ восстановления своего подорванного влияния.