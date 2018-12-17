Американские СМИ нашли новые доказательства вмешательства России в президентские выборы

Российские хакеры / IBTimes UK

Авторитетное американское издание The Washington Post опубликовала новые доказательства вмешательства российских хакеров в выборы президента США-2016 (в которых одержал победу кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп).

Журналистам стали известны результаты расследования, проведенного по заказу комитета по разведке сената США учеными из Оксфордского университета и аналитиками компании Graphika. Оказалось, что страницы в соцсетях, которые вели агитацию за Дональда Трампа, за свою рекламу расплачивались рублями и использовали номера телефонов российских сотовых операторов.

Читайте такжеВ Microsoft подтвердили вмешательство российских хакеров в выборы в Конгресс СШАКроме того, в логах компьютеров, с которых велись вышеуказанные страницы, также были найдены IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге. Именно там, по данных СМИ, работает "Агентство интернет-исследований", широко известное как "фабрика троллей".

"Все сообщения в соцсетях были явно созданы в интересах Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа. Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его. Для основных групп избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были подготовлены иные сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и в конечном счете отговорить от голосования", − цитируют журналисты WP текст финального доклада расследования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудник "фабрики троллей" рассказал о своих трудовых буднях.