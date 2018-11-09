"Повар Путина" Евгений Пригожин / ТАСС

Андрей Михайлов, экс-соратник бизнесмена Евгения Пригожина, известного в СМИ как "повар Владимира Путина", рассказал о том, как создавалась "фабрика троллей" и осуществлялись провокации.

В интервью порталу "Новая газета" Михайлов объяснил, что решился выступить перед общественностью, поскольку в 2017-м его похитили и избили люди, связанные с Пригожиным.

Михайлов рассказал, что начал работать на "повара Путина" в 2012-м − знакомый свел его с главой службы безопасности коммерсанта Евгением Гуляевым, которому необходимо было организовывать провокацию против конкурентов собственного шефа.

По данным Михайлова, создание "фабрики троллей", которую в США в 2018-м обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США, было идеей "непосредственно Евгения Викторовича Пригожина".

"Никогда ни от каких "башен Кремля" команд не было, все шло непосредственно от Пригожина", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новые санкции США попали "повар Путина" и главарь наемников ЧВК "Вагнер".