"Работа тролля похожа на работу проститутки": сотрудник "фабрики троллей" рассказал о своих трудовых буднях

8 октября 2018, 17:58

Россиянин был одним из "винтиков"-троллей Кремля и видел, как все функционирует изнутри.

тролли
Фабрика троллей - карикатура / СМИ

Россиянин Виталий Беспалов - сотрудник той самой скандально известной "фабрики троллей" "путинского повара" Евгения Пригожина поделился с британским изданием The Times особенностями данной деятельности.

После теракта на Вестминстерском мосту прошлого марта в социальных сетях активно распространялось скандальное фото. На нем молодая женщина в хиджабе шла мимо раненых людей, втупившись в телефон, рассказывается в специальном материале издания, передает УНИАН.

Под этой фотографией содержалось крайне исламофобское сообщение.

"Мусульманка не обращает внимание на теракт и спокойно себе идет мимо мужчины, который умирает, глядя в свой телефон".

Конечно, позднее, когда к фото присмотрелись, выяснилось, что женщина тоже пострадала, но... было поздно, фото уже стало вирусным и именно в исламофобском контексте.

Фотографию обнародовал пользователь SouthLoneStar, аккаунт которого якобы принадлежал "патриоту США" из Техаса. Однако на самом деле фото создали за пять тысяч миль от Техаса в офисном помещении в Санкт-Петербурге, на фабрике троллей Кремля, пишет The Times.

"Агентство интернет-исследований" - скандально известная российская организация, которая уже отметилась в деле о вмешательстве Кремля в американские выборы. Однако политика - не единственное ее поле деятельности, такие теракты ее тоже интересуют.

Беспалов был одним из "винтиков"-троллей Кремля и видел, как все функционирует изнутри.

Читайте такжеСША ввели новые санкции против России: наказана "фабрика троллей"В сентябре 2014 года он приехал в Санкт-Петербург из Сибири. Мужчина откликнулся на объявление о наборе копирайтеров. Зарплата была довольно щедрой – примерно 770 фунтов стерлингов в месяц. И лишь проработав несколько дней, он понял, что его наняли писать для российской аудитории фальшивые новости Кремля о войне против Украины.

Зарплаты были высокие, сотрудники – молодые. Руководителям отделов было чуть больше 20 лет. Но работа была совсем не гламурной. Коридоры, похожие на больничные, патрулировали люди в униформе. А когда в 2016 году работу фабрики троллей разоблачили, новых сотрудников начали проверять на детекторе лжи. Организация переехала в другое, более защищенное помещение.

Беспалов рассказал The Times, что его коллег мучили угрызения совести. Но таких в основном успокаивали зарплатой, которую выдавали "в конверте". Другие же слепо верили в режим Владимира Путина.

"Работа тролля немного напоминает работу проститутки. Люди не любят признаваться в том, чем они занимаются", - с легкой горечью пошутил россиянин.

Напомним, ранее экс-сотрудница фабрики интернет-троллей рассказала, как в РФ создают фейковые новости.

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Москва Кремль фейковые новости Тролль фабрика троллей
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