Обещал работу: в ООС поймали иностранца-сутенера, который вербовал украинок

Иностранец в зоне ООС вербовал украинок на секс-работу / dpsu.gov.ua

В зоне ООС пограничники задержали гражданина Турции, который соблазнял украинок выехать за границу, обещая им "золотые горы", а на деле отправлял в бордель.

45-летний мужчина обещал девушкам, которые находились в сложном материальном положении, работу в Евросоюзе, высокий заработок, хорошие условия. Однако тех, кто согласился, ждала "карьера" проститутки, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Вербовщика задержали в районе операции Объединенных сил. Его остановили на одном из блокпостов сотрудники оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ во взаимодействии с сотрудниками УБПСТЛ и следователями СУ ГУ ЧП в Донецкой области.

Иностранец после поиска новых жертв возвращался из города Мариуполь. Он как раз перевозил двух гражданок Украины, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европейского Союза.

На мужчину завели дело по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки гражданок Украины.

Иностранцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается.

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