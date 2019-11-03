Обещал работу: в ООС поймали иностранца-сутенера, который вербовал украинок

Девушки намеревались ехать в Европу за лучшей жизнью, а попадали в бордель.
В зоне ООС пограничники задержали гражданина Турции, который соблазнял украинок выехать за границу, обещая им "золотые горы", а на деле отправлял в бордель.
45-летний мужчина обещал девушкам, которые находились в сложном материальном положении, работу в Евросоюзе, высокий заработок, хорошие условия. Однако тех, кто согласился, ждала "карьера" проститутки, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Вербовщика задержали в районе операции Объединенных сил. Его остановили на одном из блокпостов сотрудники оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ во взаимодействии с сотрудниками УБПСТЛ и следователями СУ ГУ ЧП в Донецкой области.
Иностранец после поиска новых жертв возвращался из города Мариуполь. Он как раз перевозил двух гражданок Украины, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европейского Союза.
На мужчину завели дело по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки гражданок Украины.
Иностранцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается.
Ранее копы схватили ловкую VIP-сутенершу в Одессе.