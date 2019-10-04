"400 баксов за час": копы схватили ловкую VIP-сутенершу в Одессе

В Одессе поймали ловкую сутенершу / нацполиция

Одесская копы схватили 3 октября 28-летнюю владелицу запрещенного "бизнеса".

По информации, одесситка организовала секс-бизнес, при этом услуги она предоставляла только клиентам класса VIP.

К слову, предприимчивая дамочка лично подыскивала девиц, готовых предоставлять интим за деньги, рекламировала их среди узкого круга VIP-персон и организовывала рандеву в арендованной квартире или в гостиничных номерах.

"Желающих воспользоваться услугами так называемых элитных секс-работниц сутенерша подыскивала исключительно по рекомендации. Услуги проституток она оценивала в 400 долларов за час, 50 процентов суммы забирала себе", — рассказали в полиции.

Отметим, копы и специалисты, которые в курсе расценок в этой нише, шокированы ценами, ведь по 400 баксов не платят даже в элитных борделях мира.

Также стало известно, что на коварную сутенершу работали и студентки. Копы уже установили личности 15 женщин в возрасте от 18 до 25 лет.

Добавим, что в ходе обыска по месту жительства сутенерши копы нашли телефоны, которые использовались ею для связи с клиентами и девушками, деньги и блокноты с важными записями.

Читайте также"Подрочил и вытерся об носки": Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из ОдессыНапомним, ранее во Львове осудили полицейского, "подрабатывающего" сутенером. По данным прокуратуры области, в занятие проституцией полицейский привлек нескольких девушек. За секс с ними в отелях и ресторанах подо Львовом клиенты платили по 100 долларов США (чуть больше 2,7 тысячи гривен).

Жовковский райсуд приговорил Руслана Р. к пяти годам лишения свободы. Однако судьи, основываясь на достигнутом соглашении между прокурором и подсудимым о признании вины, освободили его от отбывания наказания сроком на три года.