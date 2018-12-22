Сутенер устроил расстрел клиентов, защищая проститутку

Сутенер / Phoenix New Times

В Подмосковье, в городе Балашиха, сутенер, защищая подопечную проститутку, устроил стрельбу в сауне.

Соответствующее сообщение опубликовал телеканал "Рен ТВ" .По предварительной версии событий, проститутку заказал на выезд мужчина. Когда она приехала в сауну, то оказалось что заказчик крепко пьян. Он сразу потребовал, чтобы путана "обслужила" и его, и его друзей.Девушка отказалась. Мужчины набросились на нее с кулаками. Однако привезший ее в сауну сутенер немедленно кинулся на защиту подопечной. Он выхватил пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. В конечном итоге, один из мужчин получил огнестрельное ранение в ногу. Выяснением других подробностей инцидента занимается полиция.

Напомним, ранее на Киевщине мужчина насиловал дочерей и сделал из них проституток.