Отец-насильник-сутенер. На Киевщине мужчина насиловал дочерей и сделал из них проституток

45-летний житель Киевщины мужчина насиловал своих дочерей (14 и 15 лет от роду) и снимал с их участием порнографические ролики, которые продавать торговал через "темные" сегменты Сети.

Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники отдела коммуникации Главка Нацполиции по региону. На след мужчины удалось выйти благодаря австрийским правоохранителям. Они обнаружили в Сети порно с подростками, которое было изготовлено в Украине.

После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий украинские полицейские установили личность изготовителя "клубнички". Во время обыска в его жилище были обнаружены порнографические фото и видео с участием подростков, а также гранату "РГД-5".

Более того, совместно со своим сообщником, крестным отцом девочек, мужчина принуждал их к занятиям проституцией.

Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемых. Обоих девочек планируется направить в реабилитационный центр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании отец насиловал дочь с подругами для изгнания злых духов.