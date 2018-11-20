Отец-насильник-сутенер. На Киевщине мужчина насиловал дочерей и сделал из них проституток

20 ноября 2018, 22:58

Вычислить злоумышленника в Украине удалось с помощью австрийских правоохранителей.

  • Отец-насильник-сутенер npu.gov.ua
  • Отец-насильник-сутенер npu.gov.ua
  • Отец-насильник-сутенер npu.gov.ua
  • Отец-насильник-сутенер npu.gov.ua
  • Отец-насильник-сутенер npu.gov.ua

45-летний житель Киевщины мужчина насиловал своих дочерей (14 и 15 лет от роду) и снимал с их участием порнографические ролики, которые продавать торговал через "темные" сегменты Сети.

Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники отдела коммуникации Главка Нацполиции по региону. На след мужчины удалось выйти благодаря австрийским правоохранителям. Они обнаружили в Сети порно с подростками, которое было изготовлено в Украине.

После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий украинские полицейские установили личность изготовителя "клубнички". Во время обыска в его жилище были обнаружены порнографические фото и видео с участием подростков, а также гранату "РГД-5".

Более того, совместно со своим сообщником, крестным отцом девочек, мужчина принуждал их к занятиям проституцией.

Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемых. Обоих девочек планируется направить в реабилитационный центр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании отец насиловал дочь с подругами для изгнания злых духов.

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