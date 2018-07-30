"Заставлял есть собачью шерсть и грозил групповым изнасилованием": в Москве трое сестер зверски убили отца

30 июля 2018, 12:49

По одной из версий, мужчина бросился с ножом на одну из дочерей под воздействием наркотиков, и даже ранил ее.

Трое сестер зверски зарезали отца-насильника.

В России обсуждают убийство 57-летнего москвича.

Как выяснилось, на лестничной клетке собственного дома его зарезали его же дочери 17-, 18 и 19 лет соответственно. Их уже задержали. Своей вины девушки и не отрицают.

По одной из версий, мужчина бросился с ножом на одну из дочерей под воздействием наркотиков, и даже ранил ее. Но есть и другая версия: якобы сестры планировали убийство родителя давно.

Девушки нанесли мужчине не менее 36 ударов ножом, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

"В ходе работы на месте преступления специалисты установили, что 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян нанесла 57-летнему отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, 18-летняя Ангелина Хачатурян нанесла не менее 10 ударов по голове, а 19-летняя Кристина Хачатурян распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце", — рассказал источник.

Впоследствии Кристина обращалась в столичную больницу, заявив, что ее ранил ножом отец. Медики диагностировали у нее ушибы бедра и предплечья, а также колото-резаную рану бедра.

Мать и брат девушек давно не живут с ними.

Соседи и знакомые рассказывают, что отец болел шизофренией, принимал психотропные таблетки пачками, пишет "Пятый канал". По словам знакомой семьи, мужчина насиловал дочерей годами, а также бил, издевался и держал их в постоянном страхе. В частности, обзывал "проститутками" и грозил устроить им групповое изнасилование.

Несмотря на религиозность, мужчина имел множество отклонений. К примеру, отец требовал ставить иконы к его приходу и запрещал произносить слово "обувь".

"Был случай, когда отец нашел шерсть от собаки на ковре. Он позвал одну из дочерей, под угрозой приказал чесать собаку и при нем есть шерсть", — цитирует знакомого семьи Telegram-канал "112".

За дочерями отец следил через онлайн-камеру в коридоре, так что те даже выйти из дому без его ведома не могли.

По некоторым данным, мужчина был связан с криминальным миром. При обыске его машины – Audi Q7 – копы обнаружили 2 кило героина, гладкоствольное ружье, три пневматических пистолета, пневматическую винтовку, арбалет, сигнальный пистолет и газовый пистолет "Удар".

А Telegram-канал Mash пишет, что брат сестер не поддерживает их и не верит, что те оборонялись.

По словам 19-летнего Хачика Хачатуряна, сестры отца просто убили, так что помогать им и поддерживать их парень не собирается. Он считает, что СМИ специально создали его отцу плохой образ. При этом рассказывать "как все было на самом деле", парень отказывается.

Напомним, ранее сообщалось, что по подозрению в жестоком убийство женщины на Житомирщине задержан и арестован подросток.

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Москва убийство изнасилование насилие в семье
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