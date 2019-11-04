В Сумах трагически погибла юная студентка: все подробности

Самоубийство / ГУ НП в Киевской области

Жуткая трагедия произошла в Сумах. Студентка одного из местных ВУЗов трагически погибла.

Отмечается, что инцидент произошел еще в субботу, 2 ноября. По данным местного издания Данкор, девушка 2001 года рождения выпрыгнула с окна комнаты общежития на восьмом этаже. Врачи пытались спасти девушку. Ей поставили диагноз политравма, но спустя 20 минут пострадавшая умерла.

Сообщается, что перед падением погибшая закрыла дверь в комнату и ее пришлось взламывать. При этом в ноутбуке студентки обнаружили видеосообщение, которое свидетельствует о том, что девушка совершила самоубийство. В то же время правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Малиновском районе Одессы на улице обнаружили повешенной 13-летнюю девочку.