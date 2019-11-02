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В Одессе на Хэллоуин 2019 на улице нашли повешенной девочку

2 ноября 2019, 01:20

В областном центре найдена мертвой 13-летняя местная жительница.

В Одессе найдена повешенной девочка - Новости Одессы
В Одессе найдена повешенной девочка / flickr.com

В четверг, 31 октября (отмечался Хэллоуин 2019), поздно вечером в Малиновском районе Одессы на улице обнаружили повешенным ребенка.

Около 23:00 на дереве найдена повешенной 13-летняя одесситка, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По предварительным данным, на теле девочки нет признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти ребенка будет установлена после экспертизы.

Начато производство по ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Ранее сообщалось, что на Черниговщине на железнодорожных путях обнаружили тело 14-летнего мальчика - Дениса Чаленко. Правоохранители считают, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Родители погибшего уверены, что его жестоко убили.

Одесса самоубийство полиция Хэллоуин повешена
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