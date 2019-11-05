Показалось, что оскорбила: в Одессе пьяный парень пырнул ножом 18-летнюю девушку

Мужчина пырнул ножом девушку, так как ему почудилось, что она его оскорбила / Фото: nikvesti.com

В Одессе нетрезвый юноша пырнул ножом проходящую мимо 18-летнюю девушку, так как ему показалось, что она его оскорбила.

ЧП произошло на улице Академика Вильямса, пьяный парень достал из кармана нож, ударил им потерпевшую в поясницу и убежал, передает пресс-служба полиции Одесской области.

Девушке была оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

О том, что произошло, в полицию сообщили очевидцы происшествия. Правоохранителям удалось поймать юношу - 19-летний уроженец Николаевской области ранее уже попадал в поле зрения полиции.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", - рассказал начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков.

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