  1. Главная
  3. Украина

НАБУ прикрыло дело против Авакова

7 ноября 2019, 16:30

Дело расследовалось по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса.

НАБУ прикрыло дело против Авакова
НАБУ прикрыло дело против Авакова

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против главы МВД Арсена Авакова. Его подозревали в возможных злоупотреблениях служебным положением в интересах директора и учредителя ООО Безопасность – но 15 мая 2019 в НАБУ постановили дело закрыть.

Во время досудебного расследования детективы НАБУ никаких нарушений со стороны Авакова в части злоупотребления властью или служебным положением не нашли. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают Украинские новости.

Дело расследовалось по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса.

Бизнесмен обвинял органы госвласти и местного самоуправления в завладении его активами (как физического лица-предпринимателя) и активами ООО Укртехнопроект. Но в НАБУ заявили, что заявление бизнесмена не подтвердилось. А проведение проверок и других мер реагирования – это уже действия административно-правового характера. Обжаловать их можно в предусмотренном законом порядке.

При этом 22 октября суд отменил постановление о закрытии дела.

Напомним, 31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о растрате более 14 млн гривень при закупке рюкзаков для МВД (известно как "дело рюкзаков") задержали сына Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Авакову-младшему и Чеботарю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Читайте также"В МВД нет лишних браслетов". Сытник рассказал о проблеме по делу сына АваковаПозже суд избрал Александру меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Министр отверг обвинения в адрес своего сына.

В конце февраля 2018 года СМИ писали, что глава МВД в 2017-м купил шикарную виллу в Италии на побережье Средиземного моря. Позже чиновник заявил, что объект использует под туристический проект его супруга.

злоупотребление НАБУ Арсен Аваков
Сейчас вы просматриваете новость «НАБУ прикрыло дело против Авакова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:30
НАБУ прикрыло дело против Авакова
16:08
Банка зеленого "горошка": в Сумах задержали "последователя" Чауса
16:03
"Снять с головы корону": Кернес ополчился против нового губернатора
15:55
Российский писатель нашел плюс гибридной войны
15:37
В Нафтогазе назвали сроки принудительного взыскания с Газпрома $3 млрд
15:32
"Редкий гондон": звезда Сomedy Сlub Украина влип в скандал из-за "фашистов в Киеве"
15:20
Волкер вступился за Порошенко перед людьми Зеленского - Тейлор Видео
14:56
"Это катастрофа": исторический мост в Киеве на грани разрушения – эксперт
14:50
"Смерть мозга НАТО и Европа на краю": Макрон разразился критикой
14:39
Уникальный фарт и сокрушительный удар: кому гороскоп на завтра прочит необычные события
14:17
Подняли весь состав: история с побегом опасного преступника получила продолжение
14:08
"Порно-студия, попахивает изменой": откровенное видео Асмус всплыло в сети Видео
13:53
"Пожизненное и урановые рудники": в Сети оценили угрозу жизни Пашинскому
13:48
"Заблокируют другими способами": в Минэкономики ответили Германии по Северному потоку-2
13:42
Правда ли про високосный год 2020: что нельзя делать и как запреты обойти
13:25
"Война скоро закончится": СМИ узнали, чем дышит Донецк
13:13
В полиции озвучили основную версию подрыва авто Игоря Сало в Киеве Видео
12:51
Порошенко в 17 раз наплевал на допрос ГБР Видео
12:51
Конец транзита из РФ: в Украине рассказали о новой схеме реверса газа
12:31
"Враг": в центре Киева обрисовали памятник Ватутину Видео
12:27
Полиция открыла дело из-за драки Ляшко и Геруса: подробности Видео
12:18
Погода в Украине: синоптик пообещала температурные качели Видео
12:07
17 независимый рэп баттл 2019: Оксимирон записал трек с Раджабовым Видео
11:59
"Иди на х*й, быдло сепарское": в Сети загнобили хлопнувшего дверью Ракицкого
11:56
"Расшатать ситуацию": в СНБО озвучили коварный план Кремля
11:54
Взрыв на Житомирской трассе в Киеве: погибшим охранником оказался коп Видео
11:29
В Борисполе сбежал из-под стражи опасный российский преступник: опубликовано фото
11:13
К владельцу Прямого пришли с обысками, на канале заявили о "давлении на свободу слова"
11:12
"Межрелигиозное противостояние": в РПЦ сделали выпад в сторону Украины
11:01
Подрыв авто з бизнесменом в Киеве: всплыли новые подробности Видео
10:57
Оскар 2020: Нигерийцы разжигают расовый скандал Видео
10:53
"Центр влияния – в Москве": Бородянский высказался о переименовании УПЦ МП
10:42
Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе: что изменится
10:35
В полиции открыли уголовное дело из-за угроз экс-соратника Януковича журналистам
10:32
Несколько станций метро в Киеве снова закрыты: что случилось
10:20
Стрельба по соседям в Киеве: стало известно о состоянии раненого адвоката Фото Видео
10:17
Анна Ризатдинова показала грудь и завела сеть заманчивым предложением Видео
09:57
"Не вызывают уважения": Сенцов прошелся по едущим в РФ на заработки украинцам
09:53
Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток
09:48
Курс валют на 7 ноября: доллар и евро ушли в крутое пике
09:30
"Пропаганда РФ": The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма
09:18
В Киеве мужчина расстрелял соседей, есть раненый Видео
09:03
Волкер "слил" Луценко: изворачивался и врал, чтобы остаться на должности
08:59
Лингвисты пояснили, почему самое длинное слово в русском языке бесконечно
08:41
"Кварталовец" рассказал, когда Зеленский "раскрыл карты" о намерении стать президентом
08:30
В ОП отказались опубликовать стенограмму разговора Зеленского с Трампом
08:24
Нападки, срывы и просчеты: кому гороскоп на 7 ноября советует держать удар
08:20
Зачем Зеленскому понадобился "штатский" советник мнение
08:01
Погода в Украине берет курс на осень: синоптик предупредил о похолодании Видео
07:45
Ученые объяснили, почему большие кошки так любят маленькие коробки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять