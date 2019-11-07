НАБУ прикрыло дело против Авакова

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против главы МВД Арсена Авакова. Его подозревали в возможных злоупотреблениях служебным положением в интересах директора и учредителя ООО Безопасность – но 15 мая 2019 в НАБУ постановили дело закрыть.

Во время досудебного расследования детективы НАБУ никаких нарушений со стороны Авакова в части злоупотребления властью или служебным положением не нашли. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают Украинские новости.

Дело расследовалось по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса.

Бизнесмен обвинял органы госвласти и местного самоуправления в завладении его активами (как физического лица-предпринимателя) и активами ООО Укртехнопроект. Но в НАБУ заявили, что заявление бизнесмена не подтвердилось. А проведение проверок и других мер реагирования – это уже действия административно-правового характера. Обжаловать их можно в предусмотренном законом порядке.

При этом 22 октября суд отменил постановление о закрытии дела.

Напомним, 31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о растрате более 14 млн гривень при закупке рюкзаков для МВД (известно как "дело рюкзаков") задержали сына Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Авакову-младшему и Чеботарю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

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В конце февраля 2018 года СМИ писали, что глава МВД в 2017-м купил шикарную виллу в Италии на побережье Средиземного моря. Позже чиновник заявил, что объект использует под туристический проект его супруга.