На Херсонщине экс-учитель химии "нахимичил" и лишился пальцев

Бывший учитель химии устроил взрыв в своем доме и лишился пальцев / rfdeti.ru

В селе Веселое Бериславского района Херсонской области произошел взрыв в доме 65-летнего пенсионера - бывшего учителя химии - хозяину оторвало три пальца.

Пострадавший попал в реанимацию, сообщает местное издание Новий день.

По словам начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Татьяны Пшонь, правоохранители проверяли сведения о взрыве.

Копы выяснили, что экс-учитель в Сети нашел рецепт взрывчатки из доступных средств из домашней аптечки и химического удобрения, положил компоненты в стеклянную емкость, встряхнул ее, и раздался взрыв.

Мужчине повезло, что большая часть осколков попала в деревянный пол. Пенсионер утверждает, что просто хотел проверить, правдивая ли информация, распространенная в Интернете. Правоохранители признали случившееся несчастным случаем.

Ранее стало известно, что в конце октября в Приволье Луганской области произошел взрыв в пятиэтажке, пострадал минимум один человек. В полиции сообщили, что взрыв мог произойти из-за ремонта газовой печи.