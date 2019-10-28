На Луганщине грянул жуткий взрыв в жилом доме: появились фото

В городе Приволье Луганской области 28 октября грянул жуткий взрыв в пятиэтажном жилом доме. Известно как минимум об одном раненом.

Как уточнила в Facebook пресс-секретарь областного управления Нацполиции Татьяна Погукай, инцидент случился в доме №3-А по улице Котовского около трех часов дня.

Предварительно, причиной взрыва стали ремонтные работы газовой печи. Ремонтом занимался владелец квартиры №22.

Из-за взрыва бытового газа обвалилась внутренняя стена между квартирами 21 и 22.

"Владелец квартиры 1980 г.р. получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук, он госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему помощь. Среди жильцов дома пострадавших нет", – отметила Погукай.

Напомним, Приволье в числе трех городов Луганской области осталось без централизованной подачи воды из-за задолженности за электричество.

Ранее в кафе Киева произошел взрыв и пожар. В Гидропарке загорелись пять отдельно стоящих деревянных домиков на территории кафе.