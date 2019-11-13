В Украине женщинам платят меньше, чем мужчинам

Зарплаты у женщин в Украине на 21% ниже, чем у мужчин / ZN.UA

Заработная плата у женщин в Украине составляет на 21% меньше, по сравнению с мужчинами, заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом", - высказалась министр на своей странице в Фейсбуке.

При этом Сколовская уточнила, что речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.

Соколовская убеждена, что матери должны иметь возможность возвращаться на рынок труда после рождения детей, а все больше женщин - занимать руководящие должности.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что зарплату народного депутата Украины нужно поднять до 100 тысяч гривен. Таким образом, по его мнению, у нардепов не будет "соблазнов".

"Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но, по крайней мере, это гигиеническая мера", - сказал Арахамия.

По его словам, он живет исключительно за счет своих сбережений, а депутатскую зарплату тратит на благотворительность.

"Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой", - сказал нардеп.

Читайте такжеВ Кабмине спрогнозировали рост зарплаты украинцев через три годаТакже ранее в Кабмине анонсировали повышение зарплаты учителям в Украине, однако, оно будет не таким, как хотелось бы. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет. Для этого нужен больший экономический рост.

"Если мы говорим о сфере образования, то мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат учителям. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы", – сказал Гончарук.