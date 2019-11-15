"Куда деваются деньги": Омелян поддал жесткой критике госбюджет-2020

Владимир Омелян / Facebook/Владимир Омелян

Верховная Рада в четверг, 14 ноября, приняла в первом чтении и в целом Государственный бюджет на 2020 год. Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян оценил принятый документ.

По словам экс-министра, на 2019 год на строительство 4 000 км дорог было заложено 50 миллиардов гривен, а на 2020 год – 74 миллиарда гривен.

"Вопрос: в следующем году за 25 млрд плюс будут отремонтированы те же 4 тыс. км дорог, а куда деваются деньги?", – недоумевает Омелян в интервью Обозревателю.

При этом он напомнил, что в Украине 170 000 км дорог.

"Следовательно, если Зеленский хотел принести новое качество, нужно ремонтировать по 10-15 тыс. км дорог в год, а это совсем другие деньги", – отметил бывший глава ведомства.

Кроме того, он указал, что средняя стоимость дороги Запорожье-Мариуполь в 200 км стоила около 4 миллиардов гривен, а средняя стоимость капитального ремонта 1 км дороги первой категории минимум 20 миллионов гривен. Также Омелян обратил внимание на теневой сектор экономики.

"Мы видим четкие пробелы бюджета на следующий год – это теневой сектор экономики, доля которого составляет 20-35%. Никаких дополнительных поступлений мы не видим, а это значит, что теневой сектор остается таким же, как в прошлом году", – объясняет бывший чиновник.

Помимо этого, он полностью раскритиковал планы восстановить 15 аэропортов за следующие пять лет, потому что выделенные средства не покроют необходимые расходы.

"За миллиард они отремонтируют одну треть взлетной полосы. Еще вопрос по аэропортам Мукачево и Измаила, где также планировали провести реконструкцию. Измаил – это коммунальный аэропорт, но там предусмотрено всего 70 млн гривен. За эти средства мы можем провести косметический ремонт верхнего слоя взлетной полосы максимум. А они планировали строить полноценную полосу и реконструировать терминал", – рассказал Омелян.

Также он указал на отсутствие средств на развитие портов, обновление пассажирского подвижного состава УЗ и строительство водного пути Е40 между Балтикой и Украины через территорию Польши, требующее около 12 миллионов евро.

Напомним, что Верховная Рада одобрила отсрочку передачи акциза с топлива в Дорожный фонд, поэтому 7,7 миллиарда гривен останется на местах