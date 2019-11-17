Смертельные взрывы в Балаклее: число жертв возросло

Военный умер в Харьковской городской клинической больнице скорой помощи.
В результате взрывов на артскладах в Балаклее Харьковской области скончался еще один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП.
По данным Генштаба ВСУ, военный умер в воскресенье в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.
"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует", - говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook.
Напомним, 15 ноября на территории военных складов в Балаклее во время плановых работ по разминированию технической территории и погрузке боеприпасов на технику произошло несколько взрывов, в результате которых двое военнослужащих-сапера погибли, еще пять были ранены.
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По факту взрывов территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, начало уголовное производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.
По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба Украины, взрывы на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в г.Балаклея Харьковской области могли произойти из-за возгорания двигателя к ракетам ЗМ9 зенитно-ракетного комплекса Куб.