Смертельные взрывы в Балаклее: число жертв возросло

В Балаклее снова прогремели взрывы / @suspilne.kharkiv

В результате взрывов на артскладах в Балаклее Харьковской области скончался еще один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП.

По данным Генштаба ВСУ, военный умер в воскресенье в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует", - говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook.

Напомним, 15 ноября на территории военных складов в Балаклее во время плановых работ по разминированию технической территории и погрузке боеприпасов на технику произошло несколько взрывов, в результате которых двое военнослужащих-сапера погибли, еще пять были ранены.

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По факту взрывов территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, начало уголовное производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба Украины, взрывы на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в г.Балаклея Харьковской области могли произойти из-за возгорания двигателя к ракетам ЗМ9 зенитно-ракетного комплекса Куб.