"Печать антихриста": в ПЦУ рассказали правду об "опасности" биометрики

Биометрический паспорт / zn.ua

Представители разных конфессий много дискутируют относительно биометрических паспортов. В Православной церкви Украины решили развеять все мифы о "печати антихриста".

"На самом деле Православная Церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса. Никакой религиозной подоплеки в биометрического паспорта нет", - говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook.

При этом отмечается, что сбор биометрической информации делает общество безопаснее.

"Она помогает быстро установить личность и помочь ей, если возникнет такая необходимость, или задержать лицо, если оно нарушило закон. То есть, искренне верующему человеку, которому нечего скрывать, живущему законопослушно, бояться нечего", - объясняется в сообщении.

Также в церкви напомнили, что любые документы лишь часть материального мира "зато настоящая вера в Господа — в душе, на ней никто не сможет поставить "печать", или отделить человека от любви Божьей, если он сама не отречется ее".

Напомним, что Верховный суд Украины признал, что получение биометрического паспорта является прямой обязанностью всех граждан страны – вне зависимости от их вероисповедания.