Между Турцией и Крымом возобновили паромное сообщение – росСМИ

Между Турцией и Крымом возобновили паромное сообщение / paromvaryag.com

Между Турцией и аннексированным Россией Крымом возобновлено паромное сообщение, заявила директор автономной некоммерческой организации Южный региональный центр поддержки экспорта Наталья Серова.

По ее данным, паромы будут ходить раз в неделю между портами Керчь и Зонгулдак.

"Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак - Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики", - цитирует Серову ТАСС.

Напомним, в 2017 году Турция закрыла паромное сообщение с Крымом.