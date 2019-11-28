"Переломы ног, сотрясение": под Одессой столкнулись 11 авто

В результате масштабной аварии под Одессой два человека получили серьезные травмы / od.dsns.gov.ua

В четверг утром, 28 ноября, в Беляевском районе Одесской области - под Одессой - столкнулись 11 автомобилей.

Масштабная авария произошла в районе Клеверного моста в условиях сильного тумана, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По данным ведомства, серьезно пострадали водитель и пассажирка ВАЗа - получили переломы ног и сотрясение мозга.

На сайте ГУ ГСЧС Украины в регионе говорится, что в результате масштабной аварии пострадали два водителя, и одного из пострадавших спасатели вытаскивали из изуродованной машины.

Напомним, 24 ноября автомобиль, за рулем которого находился уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, попал в ДТП. В авто, кроме Кулебы, ехали его сыновья. Омбудсмен и его старший сын получили тяжелые травмы.