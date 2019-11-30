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"Зарплаты в конвертах" для слуг народа: НАБУ открыло дело

30 ноября 2019, 14:09

НАБУ проверит, получали ли нардепы от Слуги народа взятки.

НАБУ
НАБУ расследует возможные "зарплаты в конвертах" в Слуге народа / radiosvoboda.org

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в отношении депутатов от фракции Слуга народа, которых обвиняют в возможном получении "зарплат в конвертах", сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который ранее основал в Раде группу за "возвращение" Кубани.

"Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "Слуг народа", которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получение членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, другими словами – взятки", - высказался Гончаренко на своей странице в Фейсбуке.

При этом нардеп выразил надежду, что дело доведут до конца.

Напомним, ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков высказался относительно компенсаций за жилье, которые получают народные избранники. По его словам, нардепы могли бы обойтись и без этих денег.

При этом он указал, что от подобных выплат можно было бы совсем отказаться.

Читайте также"Телефоны проституток снимает": Тищенко снова подняли на смех из-за его поведенияТакже ранее исключенная из фракции партии Слуга народа нардеп Анна Скороход рассказала, что "слугам народа" в Раде начали платить доплату в конвертах.

Таким образом она ответила на обвинения лидера фракции Давида Арахамии в том, что она якобы на Комитете раздавала по 3 тысячи долларов за провал закононопроекта по анбандлингу.

"Я ему прямо сказала - вы когда что-то придумываете, старайтесь, чтобы эти выдумки были правдоподобными. Какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали", - подчеркнула Скороход.

По ее словам, она никогда не шла против президента, а наоборот всегда его поддерживала и будет это делать.

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