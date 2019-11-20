  1. Главная
  3. Украина

"Нормальная зарплата": Разумков предложил резко сократить доходы нардепов

20 ноября 2019, 18:03

Спикер Верховной Рады считает, что депутаты и так получают хорошую зарплату.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / скриншот

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков высказался относительно компенсаций за жилье, которые получают народные избранники. По его словам, нардепы могли бы обойтись и без этих денег.

При этом он указал, что от подобных выплат можно было бы совсем отказаться.

"Я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная заработная плата, есть отель "Киев". Например, я считаю, что можно было бы вообще отказаться от такой процедуры, как компенсация аренды", - сообщил глава Рады в интервью Украинской правде.

Кроме того, он заявил, что хочет подать на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

Напомним, что ранее 120 народных депутатов IX созыва получили компенсацию за жилье около 3,29 миллиона гривен.

депутаты компенсации Слуга народа Дмитрий Разумков
Сейчас вы просматриваете новость «"Нормальная зарплата": Разумков предложил резко сократить доходы нардепов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:21
Латки из металла: обнародовано фото возвращенного РФ катера Бердянск
18:20
Грэмми 2020: полный список номинаций и участников
18:15
Уткин заявил, что его слова в адрес сборной Украины не были оскорбительными Видео
18:04
"Настоящие страдания": астролог "вывернула" душу Скорпиона
18:03
"Нормальная зарплата": Разумков предложил резко сократить доходы нардепов
17:47
"Трамп одобрил передачу Ростовской области Украине": Гиркин анонсировал фиаско "мрази из Кремля"
17:40
В России дали прогноз по запуску Северного потока -2
17:33
Зеленский открыл новый мост в Станице Луганской
17:32
Уайлдер и Ортис провели дуэль взглядов перед реваншем
17:30
17 независимый рэп баттл 2019: кто проходит в 3 раунд - результаты
16:55
Шпионил в пользу Украины: ФСБ схватила российского военнослужащего
16:49
Джокер 2: что известно о съемках и дате выхода продолжения
16:38
Свежая магнитная буря грозит инсультами и паническими атаками: что делать Видео
16:35
"Путь обратно в котлы": Путин сделал важное заявление о минских соглашениях
16:24
Зеленский огласил, что нормандская четверка будет решать по Донбассу
16:20
Ломаченко готов попробовать сняться в кино Видео
16:12
Детские автокресла: какие бывают и как выбрать
16:10
Синоптик предупредил о непогоде в Украине: к чему готовиться Видео
16:06
Освобождал друга: "начальник полиции" напал с оружием на правоохранителей
16:01
Перші Ластівки: саундтрек сериала - видео и текст Видео
15:55
Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА
15:54
Осторожно, вещь: названы вещи-вампиры и какие статуэтки и сувениры несут беду в дом
15:51
День гідності і свободи 2019 Україна відзначає із розмахом Видео
15:41
"Заведут в тупик": Путин дал указания по Донбассу
15:33
В Киеве скончался избитый ветеран АТО с позывным "Шах"
15:10
"Увеличили до максимума": Газпром готовится к прекращению транзита через Украину
15:07
Закрылся в машине и застрелился: на Полтавщине нашли труп депутата
15:04
Лучшее тесто для пиццы и бомбезная начинка: как сделать быструю пиццу Фото
15:00
Перші Ластівки: сколько серий и как смотреть сериал онлайн Видео
14:50
Муж Лолиты изменил любовнице и подал в суд на жену: подробности
14:50
"Путин нападет": российский президент сделал признание
14:48
Эксперт рассказал, выгодно ли Украине выполнять газовые требования Москвы
14:42
Путин рассказал об отношениях с Зеленским
14:29
Команда Зинченко готова сделать своего лидера самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
14:20
Зеленский повеселил школьников танцем - опубликовано видео Видео
14:19
"Бл*, мог выбрать шахматы": Дантес получил травму и попал в больницу
14:19
"Украина находится в стагнации": в Крыму ответили на требование Киева возместить убытки Видео
14:09
"Арбитр выгонял меня со ступенек стадиона": Степаненко вспомнил свое удаление в матче с Португалией
13:58
Супрун, Порошенко, Рябошапка: в Сеть слили записи якобы из кабинета главы ГБР
13:52
Моуриньо прокомментировал свое назначение в Тоттенхэм
13:40
"Даже унитазы": в ВМС рассказали, как в РФ поглумились над захваченными кораблями Видео
13:38
Жукову опять досталось: в Харькове вандалы облили краской постамент Видео
13:26
Динамо готово отдать в аренду своего легионера
13:17
Любовная трагедия и крах отношений: кому гороскоп на завтра напророчил амурные войны
13:12
"Великий день для США": Трамп разошелся по поводу дела об импичменте в Конгрессе
13:09
"Десятки тысяч": в "ДНР" пожаловались на собственную несостоятельность Видео
13:02
"Баба Яга в тылу врага": переселенец жестко раскритиковал "дикий бред" Сивохо Видео
12:54
Опубликовано видео из раздевалки сборной Украины после матча с Сербией Видео
12:34
ВСУ провели зрелищные танковые учения на Донбассе: зрелищные фото
12:34
Погода на Новый год: синоптики дали неутешительный прогноз
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять