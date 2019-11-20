"Нормальная зарплата": Разумков предложил резко сократить доходы нардепов

Дмитрий Разумков / скриншот

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков высказался относительно компенсаций за жилье, которые получают народные избранники. По его словам, нардепы могли бы обойтись и без этих денег.

При этом он указал, что от подобных выплат можно было бы совсем отказаться.

"Я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная заработная плата, есть отель "Киев". Например, я считаю, что можно было бы вообще отказаться от такой процедуры, как компенсация аренды", - сообщил глава Рады в интервью Украинской правде.

Кроме того, он заявил, что хочет подать на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

Напомним, что ранее 120 народных депутатов IX созыва получили компенсацию за жилье около 3,29 миллиона гривен.