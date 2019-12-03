  1. Главная
  3. Украина

Город в заторах: Киев из-за погоды парализовали пробки

3 декабря 2019, 10:08

Выпавший накануне первый снег привел к тому, что Киев оказался парализован пробками.

Пробки
Пробки из-за снега, Киев / УНИАН

Во вторник, 3 декабря, на дорогах столицы Украины зафиксированы крупномасштабные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На правом берегу Днепра громадные заторы образовались на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Рыбальская, проспекте Победы, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе.

Кроме того, всерьез затруднено транспортное движение на улице Жилянская, возле станций метро "Университет", "Вокзальная", "Площадь Льва Толстого", на улице Михаила Бойчука, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Чорновила. Пробки зафиксированы на Дарницком мосту и мосту имени Патона.

Напомним, ранее Киев и Ужгород оказались засыпаны первым снегом.

улицы пробки дороги заторы Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Город в заторах: Киев из-за погоды парализовали пробки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:27
Запад сделает с Путиным то же, что и с Милошевичем
10:20
Доктор Кто 12 сезон: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер Видео
10:08
Город в заторах: Киев из-за погоды парализовали пробки
10:01
В России – новое жуткое ЧП с пассажирским автобусом Видео
09:51
Трагедия грантоедов мнение
09:42
Руки-Базуки мастурбировал перед девушкой на видео 18+
09:35
Звиробий вызовут на повторный допрос в ГБР Видео
09:22
"Пойду в школу - вломлю п*зды": Карпа взбесилась, когда ее дочь назвали россиянкой
09:01
СМИ узнали, когда в Раде примут закон о выплате пенсий жителям Донбасса
09:00
Сериал Папик: 1 и 2 серия смотреть онлайн 02-12-2019 Видео
08:55
Встреча "царя" и "вассала": дипломат рассказал, чего Путин ждет от Зеленского
08:52
Гороскоп на 3 декабря: кому ждать стремительный роман, а кому грозит разочарование
08:25
Путин уже пришел за Беларусью, следующая - Украина мнение
08:23
Курс доллара пробил новое дно
07:59
В Кабмине опровергли решение сменить руководство Нафтогаза Видео
07:35
"Бабушка дала в долг": "крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО Видео
07:32
Билет в один конец, или Зачем боевики раскачивают лодку на Донбассе мнение
07:04
Кулеба рассказал, состоится ли встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет Видео
06:54
Легкая жертва: зачем Путину аншлюс Беларуси мнение
06:41
"Ох*енные, классная жопа": Участница Топ-модель по-украински показала голое тело Фото
06:29
Как быстро отрастить волосы в домашних условиях и как волосы укрепить
06:25
Непотопляемый Ляшко: астролог рассказал, когда лидер "радикалов" вернется в Раду
05:55
Маникюр зима 2020: самый простой новогодний маникюр 2020 и зимний френч - фото Фото
05:24
Работа под камеру: топ-3 причины снимать свое домашнее порно
05:04
Не совсем тот, за кого себя выдает: астролог рассказал, когда Зеленский уволит Богдана
04:37
Нидерланды "наехали" на Россию по делу сбитого рейса МН17
04:22
"Кидалово, ограбление, банкротство": астролог предупредил, кому быть начеку
04:04
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что можно, приметы
03:40
Врач назвала неожиданные причины головной боли
03:15
"Через заднюю дверь": Ургант знатно взлохматил Венгрию за "гомосексуальную флотилию" Видео
03:06
Посол Венгрии пояснил, почему нацменьшинства не могут выучить украинский язык
02:38
Жезл и пара скважин: советы для мужчин насчет секса втроем
02:16
"Для достижения общих целей": в США напомнили Европе о российской угрозе
01:59
Звезда Вечернего Квартала взбудоражила голой грудью и стоячими сосками Фото
01:32
Встреча Зеленского и Путина: Чичваркин дал важный совет президенту Украины Видео
01:16
Дух Америки: Мелания Трамп по-особенному украсила Белый дом к Рождеству Фото Видео
01:10
На Волыни убиты семь самок ланей
00:54
Лорак, Лобода, Повалий, Ротару и Monatik выступили на концерте Интера Видео
00:53
Сгорела заживо: в Опытном трагически погибла легендарная баба Маша Видео
00:32
"Одесская народная республика": СБУ задержали любителя "русского мира"
00:15
Кулеба заявил об отсутствии планов подписания юридических обязательств на нормандской встрече
00:08
СМИ рассказали, сколько миллионов из бюджета уйдут фонду во главе с женой Порошенко
02 декабря, понедельник
23:51
Украинский корвет Прилуки провел учения с кораблем НАТО Фото Видео
23:28
"Спасибо Зеленскому": Трамп отреагировал на интервью украинского президента
23:03
Стало известно, кто возглавил комитет Верховной Рады вместо Яременко Видео
23:00
Соперник Украины проведет ремейк финала чемпионата мира перед Евро-2020
22:41
В Правом секторе прокомментировали факты о причастности к убийству ребенка Соболева Видео
22:32
Месси стал обладателем "Золотого мяча"
22:16
Соратница Януковича назвала список Небесной сотни сфальсифицированным Видео
21:51
Посол Венгрии получил ноту протеста от МИД Украины за слова об автономии венгров
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять