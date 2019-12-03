Город в заторах: Киев из-за погоды парализовали пробки

Выпавший накануне первый снег привел к тому, что Киев оказался парализован пробками.
Во вторник, 3 декабря, на дорогах столицы Украины зафиксированы крупномасштабные пробки.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
На правом берегу Днепра громадные заторы образовались на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Рыбальская, проспекте Победы, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе.
Кроме того, всерьез затруднено транспортное движение на улице Жилянская, возле станций метро "Университет", "Вокзальная", "Площадь Льва Толстого", на улице Михаила Бойчука, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Чорновила. Пробки зафиксированы на Дарницком мосту и мосту имени Патона.
Напомним, ранее Киев и Ужгород оказались засыпаны первым снегом.